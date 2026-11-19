Aaj Ka Rashifal 19 November 2026: आज का दिन सभी राशियों के लिए अलग-अलग संकेत लेकर आया है. ऐसे में कुछ राशियों को करियर और कारोबार में सफलता मिलने के योग हैं, वहीं कुछ लोगों को स्वास्थ्य, खर्चों और रिश्तों के मामलों में सतर्क रहने की जरूरत है. आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक का दैनिक राशिफल. साथ ही आज के लिए शुभ रंग और शुभ अंक भी जानेंगे.

1. मेष राशि

आज वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें. कार्यक्षेत्र में आ रही बाधाएं दूर हो सकती हैं. प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी और साथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. घर में धार्मिक आयोजन होने से मेहमानों का आना-जाना लगा रहेगा. स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें और खानपान का विशेष ध्यान रखें. मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान और संगीत का सहारा लें.

शुभ रंग: हरा

शुभ अंक: 36

2. वृषभ राशि

लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने के संकेत हैं. कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यकुशलता बढ़ेगी और नए अवसर मिल सकते हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने की संभावना है. परिवार में कोई शुभ समाचार खुशी लेकर आएगा. वैवाहिक जीवन में भी सुखद पल बिताने का मौका मिलेगा.

शुभ रंग: भूरा

शुभ अंक: 17

3. मिथुन राशि

धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ने का दिन है. दोस्तों के साथ मनोरंजक कार्यक्रम में शामिल होो सकते हैं. नौकरी और करियर में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. किसी पुराने उधार का पैसा वापस मिलने के संकेत हैं. यात्रा के दौरान सामान की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें.

शुभ रंग: काला

शुभ अंक: 24

4. कर्क राशि

ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरपूर दिन रहेगा. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को सफलता के संकेत मिल सकतेे हैं. पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. परिवार और रिश्तों में संतुलन बनाए रखें. ननिहाल पक्ष से धन लाभ के योग हैं.

शुभ रंग: लाल

शुभ अंक: 36

5. सिंह राशि

आज कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. ससुराल पक्ष के लोगों से बातचीत में सावधानी रखें. व्यापार से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है. स्वास्थ्य को लेकर बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. वैवाहिक जीवन में प्यार और सहयोग बनाा रहेगा.

शुभ रंग: नारंगी

शुभ अंक: 13

6. कन्या राशि

व्यवसाय से जुड़े मामलों को आपसी बातचीत से सुलझाएं. सामाजिक गतिविधियों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी. परिवार के किसी सदस्य की सेहत चिंता का कारण बन सकती है. ध्यान और योग से मानसिक शांति मिलेगी. पुराने मित्र से मुलाकात संभव है.

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शुभ रंग: नीला

शुभ अंक: 48

7. तुला राशि

कारोबार में आय बढ़ने से मन प्रसन्न रहेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. घर में मांगलिक कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो सकती है. प्रेम जीवन में उत्साह और वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी.

शुभ रंग: पीला

शुभ अंक: 25

8. वृश्चिक राशि

अपनी कीमती वस्तुओं की सुरक्षा पर ध्यान दें. किसी जरूरतमंद की मदद करने का अवसर मिलेेगा. विद्यार्थियों को शिक्षा और प्रतियोगिताओं में सफलता मिल सकती है. सामाजिक सम्मान बढ़ेगा और पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा.

शुभ रंग: गहरा लाल

शुभ अंक: 30

9. धनु राशि

पार्टनरशिप में किए गए कार्यों से लाभ मिलेगा. वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें. मनोरंजन और खेलकूद की गतिविधियों मेंं रुचि बढ़ेगी. आर्थिक मामलों में आत्मविश्वास आपके लिए लाभदायक रहेगा. जीवनसाथी के साथ समय अच्छा बीतेगा.

शुभ रंग: लाल

शुभ अंक: 3

10. मकर राशि

सामाजिक क्षेत्र में काम करने वालों के लिए दिन शुभ है. मान-सम्मान बढ़ सकता है. व्यापार से जुड़े काम के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है. प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी और परिवार का सहयोग मिलेगा. विद्यार्थियों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है.

शुभ रंग: सफेद

शुभ अंक: 46

11. कुंभ राशि

रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है. संतान पक्ष से खुशी मिलेगी. पुरानी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ें. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें. कार्यक्षेत्र में आपकी संवाद क्षमता और कार्यकूशलता की सराहना होगी.

शुभ रंग: गुलाबी

शुभ अंक: 5

12. मीन राशि

जीवनसाथी के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने का प्रयास करें. नए काम की शुरुआत से पहले भाइयों की सलाह लाभदायक साबित हो सकती है. सेेहत और खर्चों दोनों पर नजर रखना जरूरी है. योग और ध्यान से लाभ मिलेगा. आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और वैवाहिक जीवन सूखद रहेगा.

शुभ रंग: हरा

शुभ अंक: 45

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