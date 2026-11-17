आज का दिन कुछ राशियों के लिए नई उम्मीद और खुशियां लेकर आ सकता है तो कुछ लोगों को अपने गुस्से, वाणी और खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत होगी. किसी को अटका हुआ पैसा मिलने के संकेत हैं तो किसी के घर मांगलिक कार्यक्रम की तैयारी हो सकती है. प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से भी दिन कई राशियों के लिए खास रहने वाला है. आइए ज्योतिषीय के आधार जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों का हाल, शुभ रंग, भाग्य अंक और दिन के उपाय.

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए आज का दिन भागदौड़ भरा रह सकता है. बेवजह के कामों में उलझने से बचें और जरूरी कामों को प्राथमिकता दें. संतान पक्ष की ओर से कोई अच्छी खबर मिल सकती है. मन की कोई इच्छा पूरी होने से खुशी मिलेगी. लंबे समय से चल रही चिंता भी कम हो सकती है. अटका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है. परिवार में मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है. किसी बीमार रिश्तेदार से मुलाकात करने का मौका मिलेगा. जीवनसाथी के साथ रिश्तों में प्यार और अपनापन बढ़ेगा.

शुभ रंग: नीला

शुभ अंक: 18

उपाय: पारिवारिक सुख और सामंजस्य बनाए रखने के लिए भाइयों को लाल रंग के वस्त्र या उपहार दें.

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों को आज आलस्य छोड़कर अपने कामों पर ध्यान देना होगा. कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसे लेकर शुरुआत में घबराहट हो सकती है. हालांकि सहयोगियों का साथ मिलने से काम आसान होगा. परिवार में आपकी किसी बात पर विवाद हो सकता है, इसलिए बोलते समय सावधानी रखें. अचानक यात्राा से थकान महसूस हो सकती है. आर्थिक लाभ के योग हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. जीवनसाथी से कोई पुरानी बात छिपाने से बचें.

शुभ रंग: पीच

शुभ अंक: 22

उपाय: अच्छे स्वास्थ्य की कामना से पलंग के चारों कोनों पर तांबे की कीलें लगवाने का उपाय बताया गया है.

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन नए काम की शुरुआत के लिहाज से अच्छा रह सकता है. जीवनसाथी के साथ चल रही अनबन बातचीत से दूर हो सकती है. आर्थिक स्थिति में सुधार और अटका हुआ भुगतान मिलने की उम्मीद है. कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. हालांकि वाहन में अचानक खराबी आने से खर्च बढ़ सकता है. परिवार से जुड़ी कोई ऐसी बात पता चल सकती है, जो आपको हैरान कर दे. शाम को कोई अच्छी खबर मिल सकती है.

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 27

उपाय: सकारात्मक ऊर्जा और अच्छे स्वास्थ्य की कामना से बहते पानी में कच्ची हल्दी प्रवाहित करें.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों का मन आज धार्मिक और परोपकार के कामों में लग सकता है. किसी जरूरतमंद की मदद करने का मौका मिलेगा. संतान के साथ कहीं घूमने जाने की योजना बन सकती है. पुराना लेनदेन सुलझने से राहत मिलेगी. हालांकि वाहन चलाते समय सावधानी बरतें. परिवार में किसी सदस्य की सेेहत पर खर्च बढ़ सकता है. प्रेम और वैवाहिक जीवन में साथी का सहयोग मिलेगा. सामाजिक कार्यक्रमों में भी आपकी लोकप्रियता बढ़ सकती है.

शुभ रंग: गुलाबी

शुभ अंक: 34

उपाय: सुख-शांति और सकारात्मकता की कामना से काले चने, चना दाल, काले वस्त्र और सरसों के तेल का दान करें.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन सकारात्मक रह सकता है, लेकिन कार्यक्षेत्र में किसी से कहासुनी होने की आशंका है. अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. पिता की ओर से कोई जिम्मेदारी मिल सकती है और संतान से किया वादा पूरा करना पड़ सकता है. घर में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है. आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें और गैरजरूरी खरीदारी से बचें. प्रेम संबंधों में किसी गलतफहमी को बातचीत से दूर करने की कोशिश करें. साझेदारी में नया काम शुरू करने से पहले अच्छी तरह विचार करें.

शुभ रंग: चांदी

शुभ अंक: 2

उपाय: नौकरी और व्यवसाय में सफलता की कामना से क्रीम रंग के जूते पहनने का उपाय बताया गया है.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन खुशियों से भरा रह सकता है. बिजनेस में बदलाव करने की योजना सफल हो सकती है. बॉस के साथ चल रही नाराजगी भी दूर होने के संकेत हैं. अटका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है. घर की सजावट के लिए सामान खरीद सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को तरक्की या नए अवसर मिल सकते हैं. हालांकि भावनााओं में बहकर कोई बड़ा फैसला न लें. रात में वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें. जीवनसाथी के साथ रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी.

शुभ रंग: मस्टर्ड

शुभ अंक: 12

उपाय: घर में ध्रुव घास, हरी पत्तियों की टहनियां और मीठी तुलसी रखने का उपाय बताया गया है. सूखने पर इन्हें बदल दें.

तुला राशि

तुला राशि के जातकों को आज सावधानी से काम लेना होगा. पुरानी गलतियों से सीखें और किसी को बिना मांगे सलाह देने से बचें. धन से जुड़ी परेशानी में भाई-बहनों का सहयोग मिल सकता है. संपत्ति या घर से जुड़े निवेश के लिए दिन अनुकूल रह सकता है. नौकरी में अच्छा प्रदर्शन करने वालों को पदोन्नति या आर्थिक लाभ मिल सकता है. प्रेम संबंधों में गुस्से या बदले की भावना से फैसला न लें. जीवनसाथी के रिश्तेदारों का हस्तक्षेप तनाव बढ़ा सकता है.

शुभ रंग: काला

शुभ अंक: 41

उपाय: प्रेम जीवन में स्थिरता और सामंजस्य की कामना से स्नान के पानी में लाल चंदन मिलाएं.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन तरक्की के नए अवसर लेकर आ सकता है. परिवार के बड़े सदस्यों की भावनाओं का सम्मान करें और उनसे बातचीत करते समय शब्दों का ध्यान रखें. संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद हो सकता है. कर्ज लेने वालों पर उसे चुकाने का दबााव बढ़ सकता है. कामकाज में नई तकनीक अपनाने से फायदा मिलेगा. अपनी छिपी प्रतिभा को पहचानने और उसका इस्तेमाल करने का अच्छा मौका है. जीवनसाथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत हो सकता है.

शुभ रंग: नीला

शुभ अंक: 33

उपाय: घर में सुख-शांति बनाए रखने के लिए सुबह परिवार के बड़े सदस्यों के पैर छूकर आशीर्वाद लें.

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धनु राशि

धनु राशि वालों को आज कोई भी फैसला सोच-समझकर लेना होगा. घर में मेहमान आ सकते हैं और बच्चों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है. आर्थिक मामलों में नई योजनाएं सामने आ सकती हैं, लेकिन निवेश से पहले उनके फायदे और नुकसान समझ लें. प्रेम जीवन में कोई नया रिश्ता दस्तक दे सकता है. जीवनसाथी का सहयोग मुश्किल समय में आपका हौौसला बढ़ाएगा.

शुभ रंग: हरा

शुभ अंक: 43

उपाय: परिवार में सुख-समृद्धि की कामना से मछलियों को जौ के आटे से बनी गोलियां खिलाएं.

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रह सकता है. शेयर मार्केट से लाभ मिलने की संभावना है और कामकाज से नई पहचान मिल सकती है. हालांकि किसी दूसरे की सलाह पर आंख बंद करके निवेश न करें. कारोबार में साझेदारी से फायदा हो सकता है. गुस्से पर नियंत्रण रखें और जल्दबाजी में आर्थिक फैसले लेने से बचें. यात्रा पर जा रहे हैं तो जरूरी दस्तावेज साथ रखें. जीवनसाथी के साथ पुरानी किसी बात पर अनबन हो सकती है, लेकिन बातचीत से मामला सुलझ सकता है.

शुभ रंग: बैंगनी

शुभ अंक: 35

उपाय: भोजन का एक हिस्सा गाय को खिलाने का उपाय बताया गया है.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन ऊर्जा और उत्साह से भरा रह सकता है. राजनीति से जुड़े किसी कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिल सकता है. समाज में आपकी छवि बेहतर होगी और सम्मान भी मिल सकता है. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. कार्यक्षेत्र में बॉस आपके काम की तारीफ कर सकते हैं. प्रेम जीवन में शादी को लेकर बातचीत आगे बढ़ सकती है. हालांकि कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले सभी पहलुओं पर विचार जरूर करें. बिजनेस में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं.

शुभ रंग: मैरून

शुभ अंक: 46

उपाय: रिश्तों में प्रेम और सामंजस्य बनाए रखने के लिए शनि मंदिर में तेल और प्रसाद अर्पित करें.

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए आज का दिन मौज-मस्ती और परिवार के साथ समय बिताने वाला हो सकता है. घर के पुराने विवाद बातचीत से सुलझ सकते हैं. घूमने-फिरने की योजना बन सकती है. विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के रास्ते खुल सकते हैं. विवाह संबंधी बातचीत आगे बढ़ाने के लिए दिन अच्छा रह सकता है. हालांकि निवेेश करने से बचें और जरूरी दस्तावेजों को जांचने के बाद ही किसी को सौंपें. वाहन चलाते समय भी सतर्क रहें. वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियों से राहत मिल सकती है.

शुभ रंग: नारंगी

शुभ अंक: 11

उपाय: आर्थिक स्थिति मजबूत करने और सकारात्मकता की कामना से गणेश चालीसा का पाठ करें और भजन गाएं.

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