हिंदू धर्म में हर दिन की शुरुआत पंचांग देखकर करना शुभ माना जाता है. पंचांग से हमें तिथि, नक्षत्र, योग और शुभ-अशुभ समय की जानकारी मिलती है. गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को शुक्ल पक्ष की नवमी और दशमी तिथि का संयोग बन रहा है. इस दिन पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्र रहेगा. वहीं, सूर्य वृश्चिक राशि में और चंद्रमा कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे. आइए जानते हैं 19 नवंबर का पूरा पंचांग-

आज की तिथि

पंचांग के अनुसार, 19 नवंबर को सुबह 7 बजकर 6 मिनट तक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि रहेगी. इसके बाद दशमी तिथि शुरू हो जाएगी, जो 20 नवंबर की सुबह 7 बजकर 15 मिनट तक रहेगी. इस दिन सुबह 6 बजकर 10 मिनट से पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्र शुरू होकर अगले दिन सुबह 6 बजकर 56 मिनट तक रहेगा. वहीं, सुबह 7 बजकर 42 मिनट तक व्याघात योग रहेगा. इसके बाद हर्षण योग शुरू होगा, जो 20 नवंबर की सुबह 6 बजकर 39 मिनट तक रहेगा.

19 नवंबर को सूर्योदय सुबह 6 बजकर 47 मिनट पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम 5 बजकर 37 मिनट पर होगा. चंद्रमा दोपहर 1 बजकर 52 मिनट पर उदय होंगे. वहीं, चंद्रास्त 20 नवंबर की रात 2 बजकर 8 मिनट पर होगा.

आज सुबह 5 बजकर 11 मिनट से 5 बजकर 59 मिनट तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा.

इसके बाद सुबह 11 बजकर 50 मिनट से दोपहर 12 बजकर 33 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा.

वहीं, रात 10 बजकर 40 मिनट से 12 बजकर 19 मिनट तक अमृत काल रहेगा.

19 नवंबर को दोपहर 1 बजकर 33 मिनट से 2 बजकर 54 मिनट तक राहुकाल रहेगा.

सुबह 6 बजकर 47 से 8 बजकर 8 मिनट तक यमगंड

सुबह 9 बजकर 29 मिनट से 10 बजकर 50 मिनट तक कुलिक काल रहेगा.

इसके बाद सुबह 10 बजकर 23 मिनट से 11 बजकर 7 मिनट तक दुर्मुहूर्त रहेगा.

वर्ज्यम् दोपहर 12 बजकर 46 मिनट से 2 बजकर 25 मिनट तक रहेगा.

गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की पूजा के लिए विशेष माना जाता है. ऐसे में आप शुभ मुहूर्त देखकर आज श्री हरि की पूजा-अर्चना कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें- हनुमान जी को आक का पत्ता चढ़ाने से क्या होता है? एस्ट्रोलॉजर ने बताया बजरंगबली को कैसे चढ़ाएं ये पत्ता