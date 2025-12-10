विज्ञापन

विदेशियों ने फिर माना शाहरुख खान का करिश्मा, दुनिया की टॉप 67 स्टाइल आइकन्स में शाहरुख की एंट्री, फैंस बोले-स्टाइल का दूसरा नाम ही SRK

शाहरुख खान को न्यूयॉर्क टाइम्स की दुनिया की 67 सबसे स्टाइलिश हस्तियों की सूची में जगह मिली है. 60 की उम्र में भी किंग खान के ग्लोबल करिश्मे और स्टाइल ने एक बार फिर दुनिया को उनका दीवाना बना दिया.

स्टाइल आइकन शाहरुख का इंटरनेशनल धमाका
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो सिर्फ पर्दे पर ही नहीं, असल जिंदगी में भी स्टाइल और ग्रेस के बादशाह हैं. उनकी मौजूदगी किसी भी जगह को तुरंत ग्लैमरस बना देती है. इसी करिश्मे ने एक बार फिर दुनिया को उनका दीवाना बनाया है. दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2025 की 'दुनिया की 67 सबसे स्टाइलिश हस्तियों' की लिस्ट में शाहरुख को शामिल कर मानो दुनिया को फिर याद दिला दिया कि स्टाइल का असली बादशाह कौन है. ये सिर्फ एक टाइटल नहीं, बल्कि एक जोरदार ऐलान है कि शाहरुख का ग्लोबल स्टारडम आज भी उसी चमक, उसी रौब और उसी जादू के साथ दुनिया पर राज कर रहा है.

न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी माना किंग का करिश्मा

न्यूयॉर्क टाइम्स हर साल उन हस्तियों को सम्मानित करता है जिन्होंने फैशन, पर्सनालिटी और अपनी प्रेजेंस के जरिए एक अलग पहचान बनाई हो. शाहरुख खान के इस लिस्ट में जगह मिलने की सबसे बड़ी वजह बना उनका का मेट गाला 2024 डेब्यू. किंग खान पहली बार पहुंचे और ऐसा तड़का लगाया कि इंटरनेशनल मीडिया भी कह उठी...'अब यही हमारा नया स्टाइल बेंचमार्क है'. इस साल की लिस्ट में शाहरुख खान के साथ सबरीना कारपेंटर, डोची, जेनिफर लॉरेंस, कोल एस्कोला और नोआ वाइल जैसे इंटरनेशनल नाम शामिल हैं. 

अप पर्दे पर सुहाना संग एंट्री करेंगे किंग खान

वर्कफ्रंट की बात करें तो शाहरुख इन दिनों अपनी फिल्म ‘किंग' को लेकर चर्चा में हैं. इस फिल्म की सबसे बड़ी USP है शाहरुख और उनकी बेटी सुहाना खान की पहली ऑन-स्क्रीन जोड़ी. फिल्म का डायरेक्शन कर रहे हैं सिद्धार्थ आनंद, जिनकी ‘पठान' ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी. साथ में दीपिका पादुकोण भी हैं, यानी स्क्रीन पर ग्लैमर, एक्शन और इमोशन सब कुछ डबल डोज में मिलेगा. फैंस अभी से कह रहे हैं कि जब किंग खान अपनी रियल लाइफ प्रिंसेस के साथ दिखेंगे, तो थिएटर में सीटियां और तालियां दोनों रुकने वाली नहीं हैं.

