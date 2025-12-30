विज्ञापन

चार साल पहले जब शाहरुख खान से मिलने की नहीं थी किसी को इजाजत, अंदर से टूट गए थे किंग खान

बॉलीवुड की मशहूर फिल्म 'जवान' में शाहरुख खान के साथ काम करने वाली अभिनेत्री गिरिजा ओक ने हाल ही में एक इंटरव्यू में किंग खान की जमकर तारीफ की है.

नई दिल्ली:

बॉलीवुड की मशहूर फिल्म 'जवान' में शाहरुख खान के साथ काम करने वाली अभिनेत्री गिरिजा ओक ने हाल ही में एक इंटरव्यू में किंग खान की जमकर तारीफ की है. उन्होंने बताया कि कैसे शाहरुख ने अपनी निजी जिंदगी की मुश्किलों को कभी काम पर हावी नहीं होने दिया. गिरिजा ने सिद्धार्थ कन्नन से बातचीत में कहा कि 'जवान' की शूटिंग के दौरान शाहरुख की जिंदगी का सबसे कठिन दौर चल रहा था, जब उनके बेटे आर्यन खान ड्रग्स केस में फंस गए थे. 

क्या बोली गिरिजा

गिरिजा ने याद किया कि आर्यन केस के चरम पर पहुंचने पर शाहरुख ने करीब 3-4 महीनों तक कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं किया और 'जवान' की शूटिंग भी रोक दी. उस समय किसी को भी शाहरुख से मिलने की इजाजत नहीं थी. गिरिजा ने कहा, "उस दौरान मैंने उन्हें नहीं देखा. कोई भी मिस्टर खान तक नहीं पहुंच पाता था. जब शूटिंग फिर शुरू हुई, तब तक केस लगभग खत्म हो चुका था. वे पहले जैसे ही थे – पूरी तरह प्रोफेशनल, शांत."

कैसी थी शाहरुख खान की हाल

अभिनेत्री ने शाहरुख की धैर्य और गरिमा की खूब सराहना की. उन्होंने बताया कि इतने बड़े स्टार होने के बावजूद शाहरुख ने कभी सेट पर गुस्सा नहीं दिखाया. "वे कभी किसी पर चिल्लाए नहीं. समय पर आते थे और अपना काम बखूबी करते थे. मुझे यकीन है कि उस समय वे अंदर से बहुत परेशान होंगे, लेकिन बाहर से कुछ दिखने नहीं दिया." गिरिजा ने यह भी कहा कि आर्यन केस के बाद लता मंगेशकर के अंतिम संस्कार में शाहरुख द्वारा दुआ पढ़ने पर भी कुछ लोग बुरा बोलने लगे थे, जो गलत था. फिर भी शाहरुख ने अपनी शालीनता नहीं खोई. दो साल तक शाहरुख के साथ काम करने का अनुभव साझा करते हुए गिरिजा ने कहा कि इतने लंबे समय में किसी की असली पता चल जाती है. शाहरुख हमेशा एक जैसे रहे.

आर्यन खान केस के बारे में

अक्टूबर 2021 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने मुंबई के पास एक क्रूज शिप पर छापा मारा था. आर्यन खान, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया गया. उन पर नशीले पदार्थ रखने, इस्तेमाल करने और बेचने के आरोप लगे. आर्यन को 25 दिन जेल में रहना पड़ा. बाद में मई 2022 में सभी आरोप हटा दिए गए, क्योंकि सबूत नहीं मिले. जांच करने वाले अधिकारी समीर वानखेड़े पर भी ब्लैकमेल के आरोप लगे और उन्हें केस से हटा दिया गया. गिरिजा की यह बातें शाहरुख के फैंस के लिए प्रेरणादायक हैं, जो दिखाती हैं कि मुश्किल वक्त में भी वे कितने मजबूत और प्रोफेशनल रहे.

Shah Rukh Khan, Aryan Khan, Girija Oak, Jawan, Aryan Khan Case
