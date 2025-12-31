विज्ञापन

न्यू ईयर रिजॉल्यूशन लेने में कंफ्यूजन, रेड चिलीज की पोस्ट से होगा दूर, बस होना चाहिए शाहरुख खान का बिग फैन

जो लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते कि वो नए साल पर क्या नया संकल्प लें, वो रेड चिलीज के पोस्ट से हेल्प ले सकते हैं. बस शर्त ये है कि आपको शाहरुख खान का फैन होना चाहिए.

नई दिल्ली:

नया साल आते ही लोग तरह-तरह के रिजॉल्यूशन बनाते हैं. कोई फिट होने की सोचता है, कोई ट्रैवल का प्लान करता है, तो कोई खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है. लेकिन इस बार रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने इन सामान्य से दिखने वाले रिजॉल्यूशन्स में बॉलीवुड का तड़का लगा दिया. रेड चिलीज ने न्यू ईयर रिजॉल्यूशन से जुड़े कुछ दिलचस्प आइडिया शेयर किए हैं. ऐसे में जो लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते कि वो नए साल पर क्या नया संकल्प लें, वो रेड चिलीज के पोस्ट से हेल्प ले सकते हैं. बस शर्त ये है कि आपको शाहरुख खान का फैन होना चाहिए.

रिजॉल्यूशन: ज्यादा एसआरके फिल्में देखनी हैं

रेड चिलीज ने पोस्ट में लिखा कि ज्यादा से ज्यादा शाहरुख खान की मूवीज देखनी है. इसके साथ ही ‘जवान' और ‘डंकी' जैसी फिल्मों के पोस्टर्स का कोलाज नजर आया. ये पोस्ट न केवल फैंस को बिंज-वॉचिंग के लिए मोटिवेट कर रहा है, बल्कि शाहरुख की हिट फिल्मों की यादें भी ताजा कर रहा है.

रिजॉल्यूशन: अब हेल्दी खाना शुरू करें

एक मजेदार अंदाज में अगला सजेशन है कि हेल्दी खाना शुरू करें. इसके लिए भी शाहरुख खान की ही फिल्म ओम शांति ओम की एक पिक का सहारा लिया गया है. हालांकि पिक में खुद शाहरुख खान हेल्दी नहीं खा रहे हैं. इसलिए मजेदार अंदाज में लिखा है कि कुछ सुनाई नहीं दिया.  

रिजॉल्यूशन: ज्यादा ट्रैवल करना है

ट्रैवल थीम वाले पोस्ट के साथ रेड चिलीज ने लिखा है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेवल करने का रिजॉल्यूशन लें. पर शर्त सिर्फ एक है कि गाइड शाहरुख खान जैसा होना चाहिए. इसके साथ शेयर की गई पिक ‘जब हैरी मेट सेजल' की याद दिलाती है. जिससे ट्रैवल को रोमांस और इमोशन से जोड़ा गया है.

रिजॉल्यूशन: स्लीप शेड्यूल ठीक करना है

इस पोस्ट में फंकी अंदाज में कहा गया है कि अपना स्लीप शेड्यूल बना कर रखें. साथ में जगती हुआ आलिया भट्ट की फोटो भी नजर आती है.

रिजॉल्यूशन: फ्रेंड्स का साथ

मैं हूं न मूवी के पोस्टर के साथ रेड चिलीज का सजेश्न है कि साल में ज्यादा से ज्यादा दोस्त बनाने पर फोकस करें.

रिजॉल्यूशन: इस साल फिट होना है

अंत में फिटनेस मूड-बोर्ड शेयर किया गया है. और शाहरुख खान की एब्स दिखाते हुए लिखा है कि इस साल फिट होने का प्लान बनाएं. इन सारे पोस्ट के बाद रेड चिलीज ने एक और पोस्ट किया है. जिसमें शाहरुख खान के हिट सॉन्ग्स का कलेक्शन है. जिसके लिए लिखा है कि रिजॉल्यूशन का पता नहीं पर डांस के लिए प्ले लिस्ट रेडी है.

