धुरंधर को अनुपमा चोपड़ा ने बताया था थका देने वाली फिल्म, परेश रावल को आया गुस्सा, कह डाली ये बात

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता परेश रावल ने फिल्म समीक्षक अनुपमा चोपड़ा पर तीखा हमला बोला है. दरअसल, अनुपमा ने रणवीर सिंह की नई फिल्म ‘धुरंधर’ को निराशाजनक बताते हुए कड़ी आलोचना की थी.

नई दिल्ली:

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता परेश रावल ने फिल्म समीक्षक अनुपमा चोपड़ा पर तीखा हमला बोला है. दरअसल, अनुपमा ने रणवीर सिंह की नई फिल्म ‘धुरंधर' को निराशाजनक बताते हुए कड़ी आलोचना की थी. अपनी समीक्षा में अनुपमा ने फिल्म को "थका देने वाला, बेकाबू और उन्मादी जासूसी थ्रिलर" बताया, जिसमें "ज्यादा चीखती हुई देशभक्ति और पाकिस्तान विरोधी भड़काऊ कहानी" है. इस समीक्षा से नाराज़ परेश रावल ने अपने एक्स अकाउंट पर अनुपमा को करारा जवाब दिया. उन्होंने लिखा, "क्या आप मिस इररेलेवेंट बने रहकर थक नहीं गईं?"

धुरंधर पर क्या था अनुपमा चोपड़ा का रिव्यू

अनुपमा चोपड़ा ने हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया के यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू में भी फिल्म की आलोचना की. उन्होंने कहा कि आदित्य धार के निर्देशन में बनी यह 3 घंटे 34 मिनट लंबी फिल्म सिर्फ पार्ट-1 है, पार्ट-2 मार्च में आएगी. फिल्म में कंधार विमान अपहरण, संसद हमला और 26/11 जैसे वास्तविक घटनाओं का इस्तेमाल किया गया है, जो भावनाओं को भड़काने की कोशिश है, लेकिन यह मिश्रण खतरनाक और भद्दा लगता है.

दर्शकों को कैसी लगी धुरंधर

फिल्म में रणवीर सिंह अंडरकवर एजेंट हमजा बने हैं, जो कराची के लायरी इलाके के अंडरवर्ल्ड में घुसपैठ करता है. संजय दत्त, अक्षय खन्ना, सारा अर्जुन सहित शानदार कलाकारों ने साथ दिया है. फिल्म में गैंगवार, आईएसआई की साजिश और भयंकर हिंसा दिखाई गई है. हालांकि दर्शकों की राय अनुपमा से बिल्कुल उलट है. सोशल मीडिया पर ज्यादातर लोग फिल्म को "शानदार", "पावरफुल परफॉर्मेंस" और "दमदार म्यूजिक" वाली बता रहे हैं. कई ने इसे "सॉलिड मूवी" कहा है. बॉक्स ऑफिस पर भी ‘धुरंधर' ने धमाल मचा रखा है. 

Dhurandhar, Dhurandhar Box Office Collection, Anupama Chopra, Paresh Rawal, Ranveer Singh
