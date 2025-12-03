नवाजुद्दीन सिद्दीकी: इंटरनेट की वजह से याददाश्त पर पड़ा असर, ये हमें Dumbo बना रहा

नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी आने वाली वेब सीरीज 'रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स' को लेकर सुर्खियों में हैं. हाल ही में नवाजुद्दीन ने अपने संघर्ष के दिनों को याद किया और बताया कि कैसे वे अपने शुरुआती दिनों में बिना ब्रेक लिए एक ही दिन में तीन-तीन प्ले की रिहर्सल किया करते थे. नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मीडिया से कहा कि मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारा समय बहुत अच्छा होगा, लेकिन हमारे समय पर इंटरनेट नहीं था और हमारे पास बहुत सारा समय होता था. उस वक्त हमारा सारा फोकस हमारे काम पर होता था और हम एक दिन में तीन-तीन प्ले की प्रैक्टिस करते थे, लेकिन आज सबके पास फोन है और अभी जानकारी के तौर पर एक्टिंग के मेथड्स के बारे में पता है, लेकिन आज एक्टर्स के पास प्रैक्टिस करने का समय नहीं है.

नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि इंटरनेट की वजह से याद्दाश्त पर बहुत फर्क पड़ रहा है और ये हमें डम्बो बना रहा है. मान लें कि हमने 100 से ज्यादा किरदार किए हैं और दोबारा वैसा ही किरदार मिलने पर हमारी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं है. काम के बीच में 5 मिनट फोन देखने के बाद कुछ देर बाद ये याद नहीं रहता कि क्या देखा था.

'रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स' 19 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है. ये फिल्म 'रात अकेली है' का सीक्वल है. फिल्म एक मर्डर मिस्ट्री पर आधारित है और फिल्म का संस्पेंस से भरा टीजर भी रिलीज हो चुका है. टीजर रिलीज के बाद से ही फैंस सीरीज के रिलीज का इंतजार कर रहे हैं.