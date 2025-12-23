विज्ञापन

ऑस्कर नॉमिनेशन के बाद 'होमबाउंड' पर संकट! राइटर ने धर्मा प्रोडक्शंस और नेटफ्लिक्स पर लगाया चोरी का आरोप

ऑस्कर की शॉर्टलिस्ट में जगह बनाने के कुछ ही दिनों बाद नीरज घेवन की फिल्म ‘होमबाउंड’ कानूनी विवादों में घिर गई है. पत्रकार और लेखिका पूजा चंगोईवाला ने फिल्म के निर्माताओं धर्मा प्रोडक्शंस और नेटफ्लिक्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है.

होमबाउंड पर राइटर ने लगाया चोरी का आरोप
ऑस्कर की शॉर्टलिस्ट में जगह बनाने के कुछ ही दिनों बाद नीरज घेवन की फिल्म ‘होमबाउंड' कानूनी विवादों में घिर गई है. पत्रकार और लेखिका पूजा चंगोईवाला ने फिल्म के निर्माताओं धर्मा प्रोडक्शंस और नेटफ्लिक्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है. पूजा का आरोप है कि फिल्म उनकी 2021 में प्रकाशित इसी नाम की किताब ‘होमबाउंड' से अवैध रूप से कॉपी की गई है. उनका कहना है कि सिर्फ विषय ही नहीं, बल्कि फिल्म के कई सीन, डायलॉग और कहानी का ढांचा भी उनकी किताब से मेल खाता है.

पूजा चंगोईवाला ने बताया कि उन्होंने फिल्म देखने के बाद अपने वकील के जरिए 15 अक्टूबर को धर्मा प्रोडक्शंस को लीगल नोटिस भेजा था, लेकिन उनकी शिकायत को नजरअंदाज कर दिया गया. पूजा के मुताबिक, उनकी किताब और फिल्म दोनों ही 2020 के कोविड प्रवासी संकट पर आधारित हैं, लेकिन फिल्म में समानताएं सिर्फ इसी विषय तक सीमित नहीं हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि फिल्म के दूसरे हिस्से में उनकी किताब के कई हिस्सों को जस का तस इस्तेमाल किया गया है.

लेखिका का दावा है कि फिल्म का टाइटल भी उनकी किताब से लिया गया है, जिसे वह महज इत्तेफाक नहीं मानतीं. उनका कहना है कि फिल्म की स्क्रिप्ट 2022 में तैयार हुई, जबकि उनकी किताब पहले ही प्रकाशित हो चुकी थी. पूजा ने अब महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन दाखिल किया है, जो बॉम्बे हाईकोर्ट में केस दर्ज करने से पहले जरूरी कानूनी प्रक्रिया है.

पूजा चंगोईवाला ने साफ कहा है कि वह फिल्म की रिलीज और वितरण पर रोक, फिल्म का नाम बदलने और आर्थिक मुआवजे की मांग कर रही हैं. उन्होंने यह भी कहा कि बड़े प्रोडक्शन हाउस के खिलाफ खड़े होना आसान नहीं है, लेकिन लेखकों को अपने अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए. फिलहाल, धर्मा प्रोडक्शंस की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

