कहां बिखेरी गईं धर्मेंद्र की चिता की राख? कहां होगा धरम पाजी का अस्थि विसर्जन?

हिंदी सिनेमा के हीमैन धर्मेंद्र इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं. 24 नवंबर 2025 को उनका निधन हुआ था. अंतिम संस्कार के बाद की रस्मों को अब अंजाम दिया जा रहा है. बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र की चिता की राख को उनके फार्महाउस पर बिखेरा गया है. जबकि अस्थियों को हरिद्वार लाया गया है. पूरी फैमिली मंगलवार को हरिद्वार पहुंच चुकी है. अस्थि विसर्जन बुधवार को होगा.

धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा 27 नवंबर को हुई थी. जिसमें सनी देओल, बॉबी देओल समेत परिवार के सारे सदस्य मौजूद थे तो पूरा बॉलीवुड भी इस मौके पर देओल परिवार के साथ खड़ा हुआ था. हालांकि हेमा मालिनी देओल परिवार की प्रार्थना सभा में शामिल नहीं हो सकी थीं क्योंकि उन्होंने इस दिन अपने घर पर गीता पाठ का आयोजन कर रखा था.