विज्ञापन

कहां बिखेरी गईं धर्मेंद्र की चिता की राख? कहां होगा धरम पाजी का अस्थि विसर्जन?

धर्मेंद्र ने 24 नवंबर को इस दुनिया को अलविदा कहा. उन्होंने अपने घर पर अंतिम सांसें ली और उसी दिन उनका अंतिम संस्कार भी मुंबई के विले पार्ले श्मशान घाट पर किया गया.

Read Time: 1 min
Share
कहां बिखेरी गईं धर्मेंद्र की चिता की राख? कहां होगा धरम पाजी का अस्थि विसर्जन?
धर्मेंद्र ने 24 नवंबर को इस दुनिया को अलविदा कहा
Social Media
नई दिल्ली:

हिंदी सिनेमा के हीमैन धर्मेंद्र इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं. 24 नवंबर 2025 को उनका निधन हुआ था. अंतिम संस्कार के बाद की रस्मों को अब अंजाम दिया जा रहा है. बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र की चिता की राख को उनके फार्महाउस पर बिखेरा गया है. जबकि अस्थियों को हरिद्वार लाया गया है. पूरी फैमिली मंगलवार को हरिद्वार पहुंच चुकी है. अस्थि विसर्जन बुधवार को होगा. 

धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा 27 नवंबर को हुई थी. जिसमें सनी देओल, बॉबी देओल समेत परिवार के सारे सदस्य मौजूद थे तो पूरा बॉलीवुड भी इस मौके पर देओल परिवार के साथ खड़ा हुआ था. हालांकि हेमा मालिनी देओल परिवार की प्रार्थना सभा में शामिल नहीं हो सकी थीं क्योंकि उन्होंने इस दिन अपने घर पर गीता पाठ का आयोजन कर रखा था.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dharmendra, Dharmendra Death, Dharmendra Last Rites, Dharmendra Ashes, Dharmendra Son, Dharmendra Family, Dharmendra Village, Dharmendra Age, Sunny Deol, Prakash Kaur, Hema Malini
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com