2003 की फिल्म 'कोई... मिल गया' में 'बिट्टू सरदार' के किरदार से मशहूर हुए एक्टर अनुज पंडित शर्मा ने डॉ.प्रभजोत चावला के साथ एक इंटिमेट सेरेमनी में शादी कर ली है. एक्टर ने सोशल मीडिया पर शादी की कुछ तस्वीरें और झलकियां शेयर कीं जिससे फैंस को उनके जश्न का पता चला और उन्हें फिल्म के उस बेहद पॉपुलर किरदार की यादें ताजा हो गईं. इस जोड़े ने हिंदू और सिख, दोनों परंपराओं से शादी की रस्में निभाईं. समारोह में पवित्र अग्नि के चारों ओर फेरे लेने के साथ-साथ एक गुरुद्वारे में शादी के कागजों पर साइन करने की रस्म भी शामिल थी. इस मौके पर अनुज ने ऑफ-व्हाइट रंग की कढ़ाई वाली शेरवानी पहनी थी, जबकि प्रभजोत ने ट्रेडिशनल रेड कलर का ब्राइडल लहंगा चुना. शादी की इन तस्वीरों से फैंस को उनके जश्न की एक झलक देखने को मिली. सोशल मीडिया प्रोफाइल के मुताबिक डॉ.प्रभजोत चावला एक हेल्थ और वेलनेस प्लेटफॉर्म की फाउंडर हैं और फिटनेस इंडस्ट्री से भी जुड़ी हुई हैं.

अनुज पंडित शर्मा के बारे में

अनुज पंडित शर्मा, जिन्हें अब अनुज अनिल शर्मा के नाम से जाना जाता है ने पहली बार ऋतिक रोशन की 2003 की साइंस-फिक्शन फिल्म 'कोई... मिल गया' में एक चाइल्ड एक्टर के तौर पर दर्शकों का ध्यान खींचा था. उन्होंने फिल्म में रोहित (ऋतिक) के दोस्तों में से एक 'बिट्टू सरदार' का किरदार निभाया था. वह बच्चों के उस ग्रुप का हिस्सा थे जिनकी 'जादू' नाम के एलियन के साथ दोस्ती हो जाती है. यह फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई और आज भी लोगों की पसंदीदा फिल्मों में से एक है. इस फिल्म ने अनुज को उन दर्शकों के बीच एक जाना-पहचाना चेहरा बना दिया, जिन्होंने इसे देखकर अपना बचपन बिताया है.

Photo Credit: social media

उसी साल वह 'डरना मना है' फिल्म में भी नजर आए थे. इस फिल्म में नाना पाटेकर, विवेक ओबेरॉय, आफताब शिवदासानी, शिल्पा शेट्टी, समीरा रेड्डी, ईशा कोप्पिकर, सैफ अली खान और सोहेल खान जैसे कलाकार शामिल थे. इसके बाद उन्होंने 'से सलाम इंडिया' (2007) और 'टोटल सियापा' (2014) जैसी फिल्मों में काम किया. 'टोटल सियापा' में उन्होंने यामी गौतम के किरदार के भाई, 'मानव' का किरदार निभाया था. टेलीविजन पर अनुज को 'परवरिश सीजन 2' (2015-2016) में जोगिंदर "जोगी" खुराना का किरदार निभाने से पहचान मिली. उन्होंने कॉमेडी सीरीज 'आदत से मजबूर' (2017-2018) में सनी का रोल भी निभाया. बाद में उन्होंने डिजिटल एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में भी काम किया. 2021 में, उन्होंने डिज्नी हॉटस्टार पर स्ट्रीम होने वाली शॉर्ट-फॉर्म कॉमेडी वेब सीरीज 'बामिनी एंड बॉयज' में उत्पल का किरदार निभाया.

Photo Credit: social media