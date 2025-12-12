विज्ञापन

Year Ender 2025: यूनिवर्सिटी रैंकिंग से लेकर UPSC टॉपर्स तक, इस साल क्या-क्या रहा खास

Year Ender 2025: इस साल विश्व भर में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन स्वीडन की लुंड यूनिवर्सिटी का रहा है. क्यूएस रैंकिंग के अनुसार इस विश्वविद्यालय ने विश्व भर के विश्वविद्यालयों में अव्वल स्थान प्राप्त किया है.

Year Ender 2025: यूनिवर्सिटी रैंकिंग से लेकर UPSC टॉपर्स तक, इस साल क्या-क्या रहा खास
क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली बनी भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान

Year Ender 2025: साल 2025 कुछ ही दिनों में अलविदा कहने वाला है. ये साल शिक्षा के क्षेत्र में बेहद ही खास रहा है. क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया. यहां तक की भारत के दूसरे और तीसरे सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी में भी आईआईटी संस्थान ही शामिल हैं. दूसरे स्थान पर आईआईटी बॉम्बे है, जबकि आईआईटी खड़गपुर तीसरा स्थान पर है.

टॉप 700 यूनिवर्सिटी में 9 भारत की

इस साल 100 से अधिक भारतीय विश्वविद्यालय को रैंकिंग में शामिल किया गया है. टॉप 700 विश्वविद्यालयों में 9 भारतीय विश्वविद्यालयों को जगह मिली है. बेहतर प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों में आईआईटी रुड़की, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, पंजाब विश्वविद्यालय, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (राउरकेला), और आईआईटी-बीएचयू शामिल हैं.

इस साल कौन सही यूनिवर्सिटी रही टॉप 

विश्व भर में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन स्वीडन की लुंड यूनिवर्सिटी का रहा है. क्यूएस रैंकिंग के अनुसार इस विश्वविद्यालय ने विश्व भर के विश्वविद्यालयों में अव्वल स्थान प्राप्त किया है. स्वीडन की लुंड यूनिवर्सिटी ने 2023 में रैंकिंग की शुरुआत होने के बाद पहली बार शीर्ष स्थान हासिल किया है. टोरंटो विश्वविद्यालय को 2024 और 2025 की विश्व रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ चुना गया था जो इस साल दूसरे स्थान पर फिसल गया है. तीसरा स्थान ब्रिटेन के यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन को मिला जो पिछले साल पांचवे स्थान पर था.

सीबीएसई ने किए कई बदलाव

इस साल सीबीएसई ने परीक्षा से जुड़े कई बड़े सुधार किए हैं. जिनका मकसद बच्चों को एग्जाम के तनाव से बचाना है.  कक्षा 10 के छात्रों के लिए सालाना दो बोर्ड परीक्षाएं होंगे. कक्षा 10 के सभी स्टूडेंट्स को पहले बोर्ड एग्जाम (मेन एग्जाम) में शामिल होना होगा, जो हमेशा की तरह फरवरी के बीच में होगा. जो स्टूडेंट्स मेन एग्जाम पास करेंगे, उनके पास मई में होने वाले दूसरे एग्जाम में शामिल होने का ऑप्शन होगा, ताकि वे तीन सब्जेक्ट - साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, या लैंग्वेज में अपने स्कोर बेहतर कर सकें.

Yearender2025education, IIT Delhi Topped India, QS Sustainability Rankings 2026
