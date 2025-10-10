5 यूनिवर्सिटी, 200 कॉलेज, भारत के इस शहर को कहते हैं विद्या की राजधानी

Education Hub City in India: भारत में हर राज्य में कई कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा शहर भी है जिसे 'विद्या की राजधानी' कहा जाता है. इस शहर में 5 यूनिवर्सिटी और 200 से ज्यादा कॉलेज हैं. यहां हर गली में एक नया विषय, हर मोड़ पर एक नया सपना और हर कोने में पढ़ाई की बातें मिल जाती है. यह शहर कोई और नहीं बल्कि वाराणसी (Varanasi) है. आइए जानते हैं यहां कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज हैं.

भारत में कितनी यूनिवर्सिटीज हैं

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के मार्च 2023 के आंकड़ों के मुताबिक, देश में कुल 1,078 यूनिवर्सिटीज हैं. इनमें 464 राज्य विश्वविद्यालय, 128 डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटी और 432 प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं. इनमें सबसे ज्यादा 43 यूनिवर्सिटीज कर्नाटक में हैं. लेकिन शहरों में वाराणसी है, जहां 5 बड़ी यूनिवर्सिटीज और 200 से ज्यादा कॉलेज हैं.

वाराणसी को विद्यार्थियों का गढ़ क्यों कहा जाता है

वाराणसी सिर्फ धार्मिक नगरी नहीं, बल्कि यह हर 16 विद्याओं का प्रमुख केंद्र है. यहां देश के कोने-कोने से छात्र पढ़ने आते हैं और कई विदेशी छात्र भी यहां शिक्षा प्राप्त करते हैं. इस शहर में ज्ञान और संस्कृति साथ-साथ चलते हैं.

वाराणसी की 5 प्रमुख यूनिवर्सिटीज कौन-कौन सी हैं

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU)

देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में गिनी जाने वाली BHU की अलग पहचान है. इसकी विशाल कैंपस लाइफ और कोर्सेज की विविधता दुनियाभर में फेमस है. यहां आर्ट्स, साइंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग से लेकर मैनेजमेंट तक हर विषय पढ़ाया जाता है. यहां तक कि विदेशी छात्र भी यहां पढ़ाई के लिए आते हैं. BHU की स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी.

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ

काशी विद्यापीठ उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी राज्य यूनिवर्सिटीज़ में से एक है. लाल बहादुर शास्त्री, आचार्य नरेंद्र देव और बाबू सम्पूर्णानंद जैसे बड़े नाम यहीं से पढ़कर निकलें. इस यूनिवर्सिटी से करीब 400 कॉलेज संबद्ध हैं, जहां हजारों छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं.

संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय

संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में संस्कृत, ज्योतिष, वेद और भारतीय दर्शन की पढ़ाई होती है. यहां विदेशी भाषाओं के डिप्लोमा कोर्स से लेकर पीएचडी तक की पढ़ाई होती है. यह यूनिवर्सिटी भारत में संस्कृत शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र मानी जाती है.

केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान

वाराणसी के सारनाथ में स्थित यह यूनिवर्सिटी तिब्बती और बौद्ध अध्ययन के लिए प्रसिद्ध है. यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से संचालित की जाती है. यहां तिब्बती संस्कृति, बौद्ध दर्शन और भारतीय परंपरा का गहरा अध्ययन कराया जाता है.

अल-जामिया-तुस-सलाफिया

यह वाराणसी की सबसे बड़ी इस्लामी यूनिवर्सिटी है, जिसकी स्थापना 1967 में जमीयत अहले हदीस हिंद द्वारा की गई थी. यह धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ समाज में ज्ञान और नैतिकता के प्रसार पर ध्यान देती है.

वाराणसी में 200 से ज्यादा कॉलेज

वाराणसी सिर्फ यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं है. यहां के 200 से ज्यादा कॉलेज हर विषय में छात्रों को पढ़ाई का मौका देते हैं. कुछ प्रमुख कॉलेज में एम्बिशन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आर्य महिला महाविद्यालय, डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज और हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज हैं.

