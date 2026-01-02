विज्ञापन

जनवरी में कितने दिन बंद रहेंगे दिल्ली के स्कूल, ये रही हॉलिडे की पूरी लिस्ट

दिल्ली के स्कूलों की सर्दियों की छुट्टियां 1 जनवरी से शुरू हो गई है. जो कि 15 जनवरी तक है. यानी अब दिल्ली के स्कूल सीधा 16 जनवरी को खुलेंगे. ठंड और घने कोहरे के चलते स्कूलों को बंद किया गया है.

दिल्ली में स्कूलों की सर्दियों की छुट्टियां शुरू हो गई है.

दिल्ली में कड़ाके की ठंड और कोहरे का सिलसिला जारी हो गया है. जिसके साथ ही दिल्ली के स्कूलों में विंटर वेकेशन भी शुरू हो गए हैं. हालांकि कुछ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को स्कूल की छुट्टियों को लेकर क्लैरिटी नहीं है. आपको बता दें कि एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार, सर्दियों की छुट्टियां 1 जनवरी से शुरू हो गई है. जो कि 15 जनवरी तक है. यानी अब दिल्ली के स्कूल सीधा 16 जनवरी को खुलेंगे. ठंड और घने कोहरे के चलते स्कूलों को बंद किया गया है और अगर आगे जाकर भी यही स्थिति बनी रहती है तो छुट्टियों को बढ़ाया भी जा सकता है.

जनवरी में कितने दिन बंद रहेंगे दिल्ली के स्कूल-

जनवरी में दिल्ली के स्कूल कितने दिन बंद रहने वाले हैं. इसकी लिस्ट नीचे दी गई है. 1 से 15 जनवरी तक विंटर वेकेशन हैं. उसके बाद स्कूल कब-कब बंद रहेंगे आईए देखते हैं होलिडे की पूरी लिस्ट.

तारीखदिन
जनवरी, 16शुक्रवारस्कूल खुल जाएंगे
जनवरी, 17शनिवारस्कूल खुले होंगे
जनवरी, 18रविवारछुट्टी
जनवरी, 19सोमवारस्कूल खुले होंगे
जनवरी, 20मंगलवारस्कूल खुले होंगे
जनवरी, 21बुधवारस्कूल खुले होंगे
जनवरी, 22गुरुवारस्कूल खुले होंगे
जनवरी, 23शुक्रवारस्कूल खुले होंगे
जनवरी, 24शनिवारसरस्वती पूजा (कुछ स्कूल बंद हो सकते हैं)
जनवरी, 25रविवारछुट्टी
जनवरी, 26सोमवारगणतंत्र दिवस

नोएडा कब खुलेंगे स्कूल

दिल्ली की तरह नोएडा में भी ठंड के कारण  स्कूल बंद कर दिए गए हैं. नोएडा के स्कूलों में विंटर वेकेशन शुरू हो गया है. यहां स्कूल अब 4 जनवरी तक बंद हैं. नोएडा के अलावा यूपी के कई जिलों में भी स्कूल बंद हैं.

