यूपी की आंगनवाड़ियों में निकलीं सैकड़ों भर्तियां, जानें कौन कर सकता है आवेदन और कितनी मिलेगी सैलरी

UP Anganwadi Vacancy 2025: यूपी के कई जिलों में आंगनवाड़ी में सैकड़ों भर्तियां निकाली गई हैं, इसमें बताया गया है कि कौन इनके लिए आवेदन कर सकता है और सैलरी कितनी मिलेगी.

यूपी की आंगनवाड़ियों में निकलीं सैकड़ों भर्तियां, जानें कौन कर सकता है आवेदन और कितनी मिलेगी सैलरी
UP Anganwadi Vacancy 2025: आंगनवाड़ी के कई पदों पर भर्ती

UP Anganwadi Vacancy 2025: उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी के लिए कई पदों पर एक साथ भर्ती निकली है. जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों के अलावा सहायिकाओं की भर्तियां भी शामिल हैं. प्रतापगढ़, हापुड़, ललितपुर, अमरोहा और सीतापुर समेत कई जिलों में ये भर्ती निकाला गई है. इन तमाम पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं. उम्मीदवार आधिकारिक वेबासइट upanganwadibharti.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. भर्ती नोटिफिकेशन में सैलरी और बाकी जानकारी दी गई है. सभी जिलों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख भी अलग है. 

किस जिले में कितनी वेकेंसी?

  • ललितपुर में आंगनवाड़ी में 22 पदों पर वेकेंसी निकली है, जिसकी आखिरी तारीख 27 नवंबर है. 

  • अमरोहा में आंगनवाड़ी के 12 पद खाली हैं, जिन पर आवेदन 25 नवंबर तक कर सकते हैं. 
  • हापुड़ में आंगनवाड़ी सहायिका के 290 पदों पर भर्ती निकली है और आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों के 43 पद भरे जाएंगे. आवेदन 20 नवंबर तक कर सकते हैं. 
  • सीतापुर में आंगनवाड़ी के 38 पदों पर भर्ती निकली है, एक दिसंबर तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे. 
  • देवरिया में कुल 4 पदों पर भर्ती है, आवेदन 30 नवंबर तक कर सकते हैं. 
  • सिद्धार्थनगर में आंगनवाड़ी के 13 पदों पर भर्ती होगी, आवेदन 24 नवंबर तक किए जा सकते हैं. 
  • प्रतापगढ़ में आंगनवाड़ी कार्यकत्री के 15 पद खाली हैं, 28 नवंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं. 
  • शामली में आंगनवाड़ी सहायिका के 242 पदों पर भर्ती होगी, आवेदन एक दिसंबर तक किए जा सकते हैं. 

कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती के लिए सिर्फ वही महिलाएं आवेदन कर सकती हैं, जो 12वीं पास हों. इसके अलावा 12वीं में कम से कम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त होना जरूरी है. बताया गया है कि इसमें गरीबी रेखा से नीचे वाली महिलाओं, विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को भी वरीयता दी जाएगी. कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 35 साल की उम्र वाली महिलाएं ही इसमें आवेदन कर सकती हैं. 

कितनी मिलेगी सैलरी?

आंगनवाड़ी में बतौर सहायिका काम करने के लिए 2250 रुपये महीने की सैलरी दी जाएगी. वहीं कार्यकत्री को 4500 रुपये प्रति महीने के हिसाब से सैलरी दी जाती है. ज्यादा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://upanganwadibharti.in/ पर जाकर देख सकते हैं. 

