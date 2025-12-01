यूपी आंगनवाड़ी में महिलाओं के लिए आई बंपर वैकेंसी, 10वीं पास कर सकते हैं अप्लाई

Anganwadi Worker Vacancy: उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी विभाग ने वर्ष 2025 के लिए एक जरूरी भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है. यह भर्ती स्पेशल रूप से उन महिलाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है जो अपने स्थानीय क्षेत्र में सरकारी नौकरी करना चाहती हैं. इस बार आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर के कुल 948 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. आवेदन प्रक्रिया शुरू 27 नवंबर 2025 हो गई है. आवेदन करने की आखिरी तारीख 19 दिसंबर 2025 है. इन पदों पर आवेदन करने वाले सभी श्रेणियों के लिए कोई शुल्क नहीं है.

UP Anganwadi Bharti 2025: शैक्षणिक योग्यता

शैक्षणिक योग्यता सरल रखी गई है ताकि 10वीं और 12वीं पास महिलाएं आसानी से आवेदन कर सकें. इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम 35 साल होनी चाहिए. SC, ST, OBC, PwD और Ex-Servicemen कैटगरी के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

आवेदन करने वाली उम्मीदवार का उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है.

आंगनवाड़ी हेल्पर 936 पद

आंगनवाड़ी वर्कर-12

कुल पद-948

विभाग ने विभिन्न जिला और प्रोजेक्ट ऑफिस के आधार पर पदों की सूची जारी की है

सोहावल: 133 पद

अमानिगंज:113 पद

मिल्कीपुर:100 पद

अयोध्या शहर:87 पद

मसौधा:81 पद

