नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने UGC NET दिसंबर परीक्षा का सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल जारी कर दिया है. इसका उम्मीदवार पिछले कई दिनों से इंतजार कर रहे थे. शेड्यूल में बताया गया है कि किस विषय की परीक्षा किस तारीख को होगी. तमाम विषयों का पूरा शेड्यूल एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. यूजीसी नेट परीक्षा 14 से 18 दिसंबर और 21 दिसंबर 2026 को आयोजित होगी. परीक्षा सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और दोपहर 3:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक दो शिफ्ट में होगी.
देख लीजिए पूरा सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल
14 दिसंबर 2026
शिफ्ट-I - (सुबह 09:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक)
इतिहास
पाली
प्राकृत (Prakrit)
तुलनात्मक साहित्य
शिफ्ट-II (दोपहर 03:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक)
कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस
फारसी (Persian)
रूसी (Russian)
बंगाली (Bengali)
गृह विज्ञान (Home Science)
संगीत (Music)
जनसंख्या अध्ययन (Population Studies)
15 दिसंबर 2026
शिफ्ट-I (सुबह 09:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक)
लोक प्रशासन (Public Administration)
शिक्षा शास्त्र (Education)
समाज कार्य (Social Work)
मलयालम (Malayalam)
उर्दू (Urdu)
अपराध शास्त्र (Criminology)
परफॉर्मिंग आर्ट - नृत्य/नाटक/थिएटर (Performing Art - Dance/Drama/Theatre)
जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा/साहित्य (Tribal and Regional Language/Literature)
लोक साहित्य (Folk Literature)
शिफ्ट-II (दोपहर 03:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक)
मनोविज्ञान (Psychology)
मैथिली (Maithili)
अरबी (Arabic)
प्रबंधन (Management)
शारीरिक शिक्षा (Physical Education)
संस्कृत पारंपरिक विषय
आयुर्वेद जीवविज्ञान (Ayurveda Biology)
आपदा प्रबंधन (Disaster Management)
16 दिसंबर 2026
शिफ्ट-I (सुबह 09:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक)
राजनीति विज्ञान (Political Science)
धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन (Comparative Study of Religions)
जापानी (Japanese)
डोगरी (Dogri)
शिफ्ट-II (दोपहर 03:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक)
कॉमर्स
रक्षा और सामरिक अध्ययन (Defence and Strategic Studies)
भारतीय संस्कृति (Indian Culture)
बौद्ध, जैन, गांधीवादी और शांति अध्ययन (Buddhist; Jaina; Gandhian and Peace Studies)
राजस्थानी (Rajasthani)
भाषाविज्ञान (Linguistics)
17 दिसंबर 2026
शिफ्ट-I (सुबह 09:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक)
अंग्रेजी
चीनी
कोंकणी
स्पेनिश
कश्मीरी
शिफ्ट-II (दोपहर 03:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक)
दृश्य कला (Visual Art)
संग्रहालय विज्ञान और संरक्षण (Museology & Conservation)
पंजाबी
तमिल
भूगोल
मराठी
18 दिसंबर 2026
शिफ्ट-I
हिंदी
अरब संस्कृति और इस्लामी अध्ययन (Arab Culture and Islamic Studies)
भारतीय ज्ञान प्रणाली (Indian Knowledge system)
मणिपुरी
कन्नड़
जर्मन
सिंधी
फ्रेंच
शिफ्ट-II
श्रम कल्याण/कार्मिक प्रबंधन/औद्योगिक संबंध/श्रम और समाज कल्याण/मानव संसाधन प्रबंधन
संताली
जनसंचार और पत्रकारिता (Mass Communication and Journalism)
इलेक्ट्रॉनिक साइंस
वुमन स्टडीज
कानून
तेलुगु
फॉरेंसिक साइंस
नेपाली
पुस्तकालय और सूचना विज्ञान (Library and Information Science)
दर्शनशास्त्र (Philosophy)
21 दिसंबर 2026
शिफ्ट-I
Economics, Rural Economics, Co-operation, Demography, Development Planning, Development Studies, Econometrics, Applied Economics, Development Eco., Business Economics
पर्यावरण विज्ञान (Environmental Sciences)
हिंदू स्टडीज
मानव विज्ञान (Anthropology)
बोडो
गुजराती
संस्कृत
Politics including International Relations/International Studies including Defense/Strategic Studies; West Asian Studies; South East Asian Studies; African Studies; South Asian Studies; Soviet Studies; American Studies
मानवाधिकार और कर्तव्य (Human Rights and Duties)
शिफ्ट-II
असमिया
समाजशास्त्र
योग
पर्यटन प्रशासन और प्रबंधन
Adult Education/ Continuing Education/ Andragogy/ Non-Formal Education
पुरातत्व (Archaeology)
उड़िया (Oriya)
सामाजिक चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (Social Medicine & Community Health)
सांख्यिकी (Statistics)
वानिकी (Forestry)
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