विदेश से मेडिकल की पढ़ाई करके भारत लौटने वाले डॉक्टरों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत अब उन्हें भी इंटर्नशिप के दौरान भारतीय मेडिकल ग्रेजुएट्स (IMGs) के बराबर स्टाइपेंड मिलेगा. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) ने इस संबंध में मंजूरी दे दी है. डीजीएचएस ने 16 नवंबर 2026 को जारी आदेश में इसकी जानकारी दी है. ये उन हजारों छात्रों के लिए राहत की खबर है, जो दूसरे देश से एमबीबीएस की पढ़ाई कर भारत लौटे हैं.

लंबे समय से हो रही थी मांग

आदेश के मुताबिक, विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स को भी वही स्टाइपेंड दिया जाएगा, जो संबंधित संस्थान में भारतीय मेडिकल ग्रेजुएट्स को मिलता है. स्टाइपेंड की राशि संबंधित सक्षम प्राधिकरण की तरफ से तय की जाएगी. इस फैसले से लंबे समय से स्टाइपेंड में समानता की मांग कर रहे विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स को राहत मिलेगी. सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए FAIMA के चीफ पैट्रन डॉ. रोहन कृष्णन ने इसे विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए समानता और न्याय की दिशा में बड़ी जीत बताया.

क्या हैं विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स?

विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स (FMGs) वे छात्र हैं, जो भारत के बाहर किसी दूसरे देश से मेडिकल की पढ़ाई पूरी करके भारत में डॉक्टर के तौर पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं. भारत में निर्धारित नियमों के तहत उन्हें इंटर्नशिप करनी होती है. अब इस इंटर्नशिप के दौरान उन्हें भारतीय मेडिकल ग्रेजुएट्स के बराबर स्टाइपेंड मिलेगा.

कितना मिलता है स्टाइपेंड?

भारतीय मेडिकल ग्रेजुएट्स को एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद अलग-अलग राज्यों में काफी अच्छा स्टाइपेंड मिलता है. MBBS के बाद छात्रों को करीब 20 हजार से लेकर 40 हजार रुपये तक का स्टाइपेंड दिया जाता है. अब यही पैसा विदेश से भारत आए मेडिकल छात्रों को भी दिया जाएगा.

प्रैक्टिस के लिए FMGE परीक्षा जरूरी

विदेश से मेडिकल की पढ़ाई कर भारत लौटने वाले डॉक्टरों के लिए सबसे पहले फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन (FMGE) में पास होना जरूरी होता है. बिना इसके वो भारत में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं. हर साल हजारों छात्र इस परीक्षा में शामिल होते हैं, लेकिन पासिंग पर्सेंट काफी कम होता है. यानी कुछ ही डॉक्टर इस परीक्षा को पास कर पाते हैं.

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