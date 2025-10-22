विज्ञापन

नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बढ़ी, फटाफट करें आवेदन

JNVST Class 9, 11 Admission 2026: नवोदय विद्यालय समिति (NVS) ने एंट्रेंस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की डेट को बढ़ा दिया है.

Read Time: 2 mins
Share
नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बढ़ी, फटाफट करें आवेदन
नई दिल्ली:

JNVST Class 9, 11 Admission 2026: नवोदय विद्यालय समिति (NVS) ने 9वीं और 11वीं में एडमिशन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट को बढ़ा दिया है. जिन स्टूडेंट्स या पैरेंट्स ने अबतक आवेदन नहीं किया है वे फटाफट अप्लाई कर लें. क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 23 अक्टूबर तक कर दी गई है. यानी कल तक का स्टूडेंट्स के पास समय है. अगर नवोदय स्कूलों  में आपको एडमिशन लेना है तो ये मौका हाथ से न जाने दें.रजिस्ट्रेशन करने के लिए उम्मीदवारों को  ऑफिशियल वेबसाइट cbseitms.nic.in पर जाना होगा.

अगर आवेदन फॉर्म में किसी भी तरह की गलती हो जाए तो उसे सुधारने के लिए 24 अक्टूबर, 2025 से 26 अक्टूबर, 2025 तक का समय दिया जाएगा. क्लास 9वीं और 11वीं के लिए JNVST एडमिशन 2026 के लिए सिलेक्शन टेस्ट का आयोजन 7 फरवरी 2026 को होगा. एग्जाम का समय 11 बजे से 1.30 बजे तक होगा. रजिस्ट्रेशन करते समय स्टूडेंट्स को कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स देने होंगे. 

JNVST क्लास 9वीं और 11वीं एग्जाम पैटर्न

एनवीएस प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए 2.30 मिनट का समय दिया जाएगा. जिसमें दिव्यांग छात्रों को एक्स्ट्रा 50 मिनट दिए जाएंगे. परीक्षा में 100 MCQ टाइप सवाल होंगे. जेएनवीएसटी प्रवेश 2026 कक्षा 9 चयन परीक्षा के लिए परीक्षा पैटर्न में टोटल 100 नंबर के लिए अंग्रेजी (15 प्रश्न), हिंदी (15 प्रश्न), गणित (35 प्रश्न) और सामान्य विज्ञान (35 प्रश्न) जैसे विषय शामिल हैं.

कुल परीक्षा दो घंटे तीस मिनट तक का  समय दिया जाएगा. जेएनवीएसटी प्रवेश 2026 कक्षा 11 चयन परीक्षा के लिए पैटर्न में मानसिक क्षमता (मेंटल एबिलिटी), अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक में 20 प्रश्न और 20 अंक शामिल हैं.

ये भी पढ़ें-BSSC LDC vacancy 2025: बिहार में निकली सरकारी नौकरी, 14921 पदों के लिए जल्द करें अप्लाई

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Navodaya Vidyalaya, Navodaya Vidyalaya Admission, Navodaya Vidyalaya Admission 2026, Navodaya Vidyalaya Admission Application, Navodaya Vidyalaya Admission Class 9th
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com