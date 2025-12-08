विज्ञापन

School Holiday: कहीं भारी बारिश का अलर्ट तो कहीं हड़ताल, इन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल

Schools Closed Today: केरल ने लोकल बॉडी चुनाव है. जिसके चलते राज्य में दो दिन 9 और 11 दिसंबर को स्कूल की छुट्टियां घोषित की गई हैं. पोलिंग और उससे जुड़े इंतज़ामों के चलते ये फैसला लिया है. इन चुनाव के मतदान वाले दिन राज्य भर के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल इन दो बंद रहेंगे

Schools Closed Today: महाराष्ट्र में, टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ की बड़ी राज्यव्यापी हड़ताल से स्कूलों बंद हैं.

Schools Closed Today (स्कूल की छुट्टी): दिसंबर के दूसरे हफ़्ते में दक्षिण, पश्चिम और उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में स्कूल रहने वाले हैं. इन स्कूलों के बंद होने के अलग-अलग कारण हैं. तटीय इलाकों में भारी बारिश के कारण स्कूलों को बंद किया गया है. जबकि महाराष्ट्र में टीचरों की हड़ताल के चलते राज्य के स्कूल बंद हैं. वहीं केरल में लोकल बॉडी चुनावों के कारण दो दिन स्कूल बंद रहने वाले हैं. जबकि कई जम्मू-कश्मीर में सर्दियों की छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है और स्कूलों को फरवरी तक बंद किया गया है.

केरल में लोकल बॉडी चुनावों के लिए स्कूल बंद

केरल ने लोकल बॉडी चुनाव है. जिसके चलते राज्य में दो दिन 9 और 11 दिसंबर को स्कूल की छुट्टियां घोषित की गई हैं. पोलिंग और उससे जुड़े इंतज़ामों के चलते ये फैसला लिया है. इन चुनाव के मतदान वाले दिन राज्य भर के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल इन दो बंद रहेंगे.

तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में भी स्कूल बंद

साइक्लोन दितवहा ने दक्षिणी तट पर मौसम पर काफी असर डाला है. तमिलनाडु, पुडुचेरी और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से भारी बारिश हो रही है. भारी के कारण कई इलाकों के जिला प्रशासन ने स्कूल बंद करने को कहा है.  सड़कों पर पानी भरने और लगातार बारिश से छात्रों की सुरक्षा को लेकर ये कदम उठाया गया है.

महाराष्ट्र में टीचरों की हड़ताल

महाराष्ट्र में, टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ की बड़ी राज्यव्यापी हड़ताल से स्कूलों बंद हैं. राज्य के लगभग 25,000 स्कूलों हैं. जिनमें से लगभग 18,000 स्कूलों में पढ़ाई पूरी तरह से रुक गई है. सबसे ज़्यादा असर मराठवाड़ा इलाके में दिख रहा है. जहां कई स्कूल कई दिनों से नहीं खुले हैं. मुंबई में इसका कम असर देखा गया है.

सरकार ने हड़ताल कर रहे कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि वे जितने दिन गैरहाज़िर रहेंगे, उनकी एक दिन की सैलरी काटी जाएगी. 

वहीं अब कई राज्य में कुछ हफ्तों बाद सर्दियों की छुट्टियां पड़ने वाली हैं. जिसके चलते भी स्कूल बंद रहेंगे. आमतौप पर सर्दियों की छुट्टियां 1 जनवरी को पड़ती हैं, जो कि 15 दिनों की होती है.

