Success Story: यूपी के बेटी ने राजस्थान की इस बड़ी परीक्षा में किया टॉप, जानें कौन हैं मधुलिका यादव

Rajasthan Judicial Service Exam 2025: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की रहने वालीं मधुलिका यादव ने राजस्थान न्यायिक सेवा (RJS) परीक्षा में टॉप किया है. खास बात ये है कि टॉप-5 में सभी लड़कियां शामिल हैं.

Rajasthan Judicial Service Exam: मधुलिका यादव ने किया टॉप

RJS Exam Success Story: राजस्थान न्यायिक सेवा (RJS) परीक्षा 2025 के नतीजे जारी हो चुके हैं. इस परीक्षा में उत्तर प्रदेश की बेटी ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है. यूपी की रहने वालीं मधुलिका यादव ने  राजस्थान न्यायिक सेवा (RJS) परीक्षा में टॉप किया है, जिसके बाद वो न्यायिक सेवाओं की तैयारी कर रही लड़कियों के लिए एक बड़ी मिसाल बन चुकी हैं. सबसे खास बात ये है कि मेरिट लिस्ट में टॉप पांच रैंक पर लड़कियों ने ही बाजी मारी है, वहीं टॉप-10 में भी सिर्फ एक ही पुरुष उम्मीदवार जगह बना पाया. आइए जानते हैं कि मधुलिका यादव कौन हैं और कैसे उन्होंने ये मुकाम हासिल किया. 

कौन हैं RJS टॉपर मधुलिका यादव?

मधुलिका यादव उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की रहने वाली हैं. मधुलिका ने कुल 205.5 अंक प्राप्त किए हैं. उनकी कहानी काफी शानदार है, क्योंकि मधुलिका अपने पहले अटेंप्ट में प्रारंभिक परीक्षा (प्रिलिम्स) भी पास नहीं कर पाई थीं, जिसके बाद उन्होंने जमकर मेहनत की और फिर इस परीक्षा में टॉप कर लिया. आरजेएस परीक्षा में ये उनका दूसरा अटेंप्ट था. ये उन तमाम युवाओं के लिए एक बड़ा उदाहरण है, जो फेल होने के बाद हार मान जाते हैं. 

कहीं आपकी यूनिवर्सिटी भी तो नहीं है फर्जी? UGC ने जारी की लिस्ट, दिल्ली का ये कॉलेज भी शामिल

पिता से मिली प्रेरणा 

मधुलिका ने अपने घर में ही न्यायिक सेवाओं को लेकर काफी कुछ जाना और अपने पिता से उन्हें जज बनने की प्रेरणा मिली. मधुलिका के पिता चंद्रशेखर यादव उत्तर प्रदेश में जज रह चुके हैं और अब बेटी ने भी यही प्रोफेशन चुना है. बेटी को न्यायिक परीक्षा में पहली रैंक मिलने के बाद पिता की खुशी क्या हो सकती है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है. 

इन पांच बेटियों ने किया कमाल

मधुलिका यादव
प्रज्ञा गांधी
अंबिका राठौड़
आकांक्षा विशोक
मुस्कान गर्ग

न्यायिक सेवा परीक्षा में पास होने के बाद जश्न

राजस्थान न्यायिक सेवा (RJS) परीक्षा में पास होने के बाद इन तमाम लड़कियों ने अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर जमकर जश्न मनाया. तीसरी रैंक हासिल करने वाली अंबिका राठौड़ ने अलवर में अपने परिवार के साथ खुशी मनाई. अंबिका ने 2023 में आरजेएस की तैयारी शुरू की थी और उनका भी ये दूसरा अटेंप्ट है. परीक्षा में पास हुए 44 उम्मीदवारों में से 28 महिलाएं हैं. 

Rajasthan Judicial Service Exam 2025, Rajasthan Judicial Service Exam, Madhulika Yadav RJS Topper, Madhulika Yadav
