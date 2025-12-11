हाथ से निकल न जाए मौका...Pariksha Pe Charcha के रजिस्ट्रेशन हो गए हैं शुरू, टाइम रहते करें दे आवेदन

परीक्षा पे चर्चा 2026 (Pariksha Pe Charcha 2026) के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं. जो भी कैंडिडेट परीक्षा पे चर्चा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वे Pariksha Pe Charcha से जुड़ी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आपको बता दें कि आवेदन करने की आखिरी तारीख 11, जनवरी, 2026 की है. इसलिए समय रहते आवेदन कर दें और पीएम मोदी के प्रसिद्ध कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का हिस्सा बन जाएं. ये परीक्षा पे चर्चा का 9वां एडिशन है और इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 1 दिसंबर, 2025 को शुरू हुआ था. जानकारी के अनुसार अब तक लगभग 6 लाख टीचर, स्टूडेंट और पेरेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है.

परीक्षा पे चर्चा 2026 के लिए रजिस्टर कैसे करें

ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए innovateindia1.mygov.in लिंक पर जाएं. होम पेज पर परीक्षा पे चर्चा 2026 रजिस्ट्रेशन लिंक होगा. जिसपर क्लिक कर दें. एक नया पेज खुलेगा जहां ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा. रजिस्ट्रेशन करते हुए पूछी गई हर जानकारी सही से भरें. एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के बाद सबमिट कर दें. सबमिट पर क्लिक करें और पेज डाउनलोड करें.

क्या है परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम

परीक्षा पे चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री छात्रों से बोर्ड एग्जाम की तैयारी को लेकर बात करते हैं. साथ ही उन्हें स्ट्रेस मैनेजमेंट और करियर को लेकर गाइड भी करते हैं. वहीं कार्यक्रम में शामिस बच्चे, उनके मात-पिता पीएम से सवाल भी पूछते हैं. साल 2025 की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में 3.30 करोड़ से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए थे.

इसकी लाइव स्ट्रीम प्रधानमंत्री और PMO के X प्रोफ़ाइल और PM के YouTube चैनल पर होती है.

