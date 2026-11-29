नीट-यूजी 2026 से जुड़े मामले में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने केंद्र सरकार को औपचारिक नोटिस भेजा है. यह नोटिस 30 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन खत्म होने से पहले भेजा गया है. सीजेपी के लीगल सेल ने को-कन्वेनर सौरव दास की ओर से प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है. इसमें सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2026 के आदेश का तुरंत पालन करने की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि नीट-यूजी 2026 से जुड़े कारणों से आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों के लिए 90 दिनों के भीतर देशभर में मुआवजा नीति बनाई जाए और उसे अधिसूचित किया जाए, ताकि बिना देरी के भुगतान सुनिश्चित हो सके.

सीजेपी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार की ओर से दिए गए गंभीर आश्वासनों पर सद्भावना के साथ भरोसा करते हुए, सीजेपी ने 5 सितंबर को प्रस्तावित अपना विरोध मार्च वापस ले लिया था. अब 90 दिन की समयसीमा 30 नवंबर को खत्म हो रही है, लेकिन अभी तक कोई नीति सार्वजनिक नहीं की गई है. पीड़ित परिवारों ने पुष्टि की है कि उन्हें कोई आधिकारिक सूचना या राहत नहीं मिली है.

सीजेपी ने सरकार से तुरंत तीन चीजें करने की मांग की है. CJP ने मांग की है कि नीति को अधिसूचित किया जाए, यानी 1 सितंबर के आदेश के सख्त पालन में मुआवजा नीति को प्रकाशित किया जाए. साथ ही शर्तें स्पष्ट की जाएं, यानी पात्रता के स्पष्ट मानदंड और मुआवजे की राशि का खुलासा किया जाए और समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित किया जाए, यानी बिना नौकरशाही देरी के तेजी से भुगतान के लिए समय-सारणी बनाई जाए. सीजेपी ने चेतावनी दी है कि अगर केंद्र सरकार 30 नवंबर 2026 तक पालन नहीं करती है, तो सीजेपी सभी संवैधानिक और कानूनी उपाय अपनाएगा, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 129 के साथ पठित अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत अवमानना की कार्यवाही शुरू करना भी शामिल है. पार्टी का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय के सामने दिए गए गंभीर आश्वासनों का सम्मान किया जाना चाहिए। पीड़ित परिवारों को आगे प्रशासनिक उदासीनता का सामना नहीं करना चाहिए.

