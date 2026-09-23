नवोदय विद्यालय में एडमिशन का आखिरी मौका, 9वीं और 11वीं के लिए ऐसे करें आवेदन

Navodaya Admission Form : नवोदय विद्यालय समिति (NVS) ने शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए कक्षा 9 और कक्षा 11 की खाली सीटों पर एडमिशन प्रोसेस शुरू कर दी है. इसके लिए लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट (LEST)-2027 के तहत ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं. ऐसे में योग्य स्टूडेंट्ल निर्धारित पोर्टल के माध्यम से बिना किसी शुल्क के आवेदन कर सकते हैं.

एप्लिकेशन जमा करने की लास्ट डेट 30 सितंबर 2026 तय की गई है. स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को सलाह दी गई है कि वे लास्ट टाइम का इंतजार न करें और समय रहते आवेदन प्रोसेस पूरी कर लें.

कक्षा 9 और 11 के लिए अलग-अलग पोर्टल

नवोदय विद्यालय समिति ने कक्षा 9 और कक्षा 11 में प्रवेश के लिए अलग-अलग ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध कराए हैं. छात्रों को आवेदन करने से पहले संबंधित पोर्टल पर उपलब्ध प्रॉस्पेक्टस (Prospectus) को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी गई है.

प्रॉस्पेक्टस में योग्यता, जरूरी डॉक्यूमेंट्स, परीक्षा से जुड़े गाइडलाइन और पूरी एडमिशन प्रोसेस की जानकारी दी गई है. आवेदन करने से पहले सभी शर्तों को समझना जरूरी है.

जिला प्रशासन ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि आवेदन फॉर्म में सभी जानकारियां सावधानीपूर्वक भरें. साथ ही, आवश्यक दस्तावेज सही तरीके से अपलोड करें ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. किसी भी गलती के कारण आवेदन निरस्त हो सकता है, इसलिए सभी डिटेल्स की जांच करने के बाद ही फॉर्म सबमिट करें.