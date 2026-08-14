MP Board Exam 2027: 10वीं-12वीं एग्जाम का टाइम टेबल जारी, 17 फरवरी से शुरू होंगे पेपर, देखें शेड्यूल

मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने साल 2027 में होने वाली कक्षा 10 और कक्षा 12 के एग्जाम का टाइम टेबल जारी कर दिया है. जारी शेड्यूल के अनुसार, MP बोर्ड कक्षा 10 की परीक्षाएं 24 फरवरी से शुरू हो जाएंगी, जो कि 18 मार्च 2027 तक चलेंगी. वहीं कक्षा 12 के एग्जाम 17 फरवरी से शुरू होकर 19 मार्च 2027 तक चलेंगे. ये एग्जाम एक ही पाली में होंगे जो कि सुबह की होगी. एग्जाम 9 बजे से शुरू होकर दोपहर 12 बजे तक चलेंगे. बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल जारी होने के बाद छात्र अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकेंगे.

किस दिन होगा कौन सा एग्जाम- क्लास 10 का टाइम टेबल-

विषय किस दिन एग्जाम मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, पेंटिंग, गायन वादन, तबला पखावज, कंप्यूटर 24 फरवरी NSQF विषय और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 25 फरवरी उर्दू 27 फरवरी हिंदी 2 मार्च गणित (बेसिक और स्टैंडर्ड) 5 मार्च अंग्रेजी 5 मार्च संस्कृत 9 मार्च विज्ञान 12 मार्च सामाजिक विज्ञान 15 मार्च

क्लास 12 का टाइम टेबल-