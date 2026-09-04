MBBS-BDS की 11 हजार से ज्यादा सीटें खाली, NEET UG राउंड-2 काउंसलिंग शुरू

मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की तरफ से आयोजित ऑल इंडिया 15% कोटा एमबीबीएस-बीडीएस काउंसलिंग राउंड-2 की शुरुआत हो चुकी है. इसमें 34 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के ऑल इंडिया कोटा की 9870 MBBS सीटें खाली हैं. एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने एमसीसी की तरफ से 3 सितंबर को जारी की गई क्लियर वैकेंसी लिस्ट का विश्लेषण कर बताया कि काउंसलिंग राउंड-2 के लिए एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी-नर्सिंग की कुल 11302 सीटें खाली हैं, यानी नीट यूजी पास छात्रों के पास अब भी अच्छे कॉलेज में सीट पाने का बड़ा मौका है.

कहां कितनी सीटें हैं खाली?

MBBS सीटों की संख्या - 9870

BDS सीटों की संख्या - 1121

बीएससी नर्सिंग सीटों की संख्या - 311

MBBS सीटों की राज्यवार संख्या

तमिलनाडु - 2248

कर्नाटक - 1345

महाराष्ट्र - 1301

उत्तर प्रदेश - 511

राजस्थान - 404

तेलंगाना - 424

हरियाणा - 245

आंध्र प्रदेश - 244

रजिस्ट्रेशन और चॉइस-फिलिंग शुरू

देव शर्मा ने बताया कि काउंसलिंग राउंड-2 के लिए रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और राउंड-2 का पूरा शेड्यूल इस प्रकार है-

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन: 8 सितंबर तक

चॉइस फिलिंग: 9 सितंबर तक

चॉइस लॉकिंग: 8 सितंबर सुबह 10 बजे से

सीट आवंटन का रिजल्ट: 11 सितंबर

रिपोर्टिंग और जॉइनिंग: 12 सितंबर से 18 सितंबर के बीच

रजिस्ट्रेशन से पहले जान लें ये बातें

राउंड-1 के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके छात्रों को दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें नए सिरे से चॉइस-फिलिंग करनी होगी. काउंसलिंग प्रक्रिया में पहली बार रजिस्ट्रेशन करा रहे छात्र रजिस्ट्रेशन से पहले काउंसलिंग-ब्रोशर में दिए गए फ्रिक्वेंटली आस्कड क्वेश्चंस यानी FAQs को ध्यानपूर्वक पढ़ें, रिफंडेबल और नॉन रिफंडेबल राशियों को समझें. काउंसलिंग-प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु इनफॉर्मेशन बुलेटिन में दी गई जानकारी के अनुसार रिफंडेबल और नॉन-रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन अमाउंट ये है-

1.जनरल और EWS कैटेगरी

नॉन-रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस - ₹1000

रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस - ₹10000

2.ओबीसी-एनसीएल, एससी,एसटी और दिव्यांग कैटेगरी

नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस- ₹500

रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस - ₹5000

डीम्ड-यूनिवर्सिटी

सभी कैटिगरी के छात्रों के लिए -

नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस - ₹5000

रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस - ₹200000

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