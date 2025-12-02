विज्ञापन

लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाब के किस कॉलेज से की थी पढ़ाई? ये बड़े गैंगस्टर भी थे साथ

Lawrence Bishnoi Education: लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के बाद से ही क्राइम की दुनिया में कदम रख दिया. इस दौरान बाकी कई स्टूडेंट्स भी उसकी गैंग में शामिल हुए और बड़े गैंगस्टर बने.

लॉरेंस बिश्नोई ने इस कॉलेज से की थी पढ़ाई

Lawrence Bishnoi Education: लॉरेंस बिश्नोई भारत में आतंक का ऐसा नाम बन चुका है कि तमाम बड़ी हत्याओं में सबसे पहले इसी गैंगस्टर का नाम सामने आता है. कनाडा से लेकर भारत तक, आज भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का तांडव जारी है. अब चंडीगढ़ सेक्टर-26 में इंदरप्रीत पैरी की हत्या की जिम्मेदारी भी लॉरेंस गैंग ने ली है, जिसके बाद एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई चर्चा में आ गया है. इससे पहले जब उसके भाई अनमोल बिश्नोई को भारत लाया गया, तब उसकी खूब चर्चा हुई थी. ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ने किस कॉलेज से पढ़ाई की थी और उसके साथ पढ़ने वाले कितने लोग आज क्राइम की दुनिया में खुद को झोंक चुके हैं. 

किस कॉलेज से की थी पढ़ाई?

लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के धत्तरांवाली गांव का रहने वाला है. अबोहर में उसकी 12वीं तक की पढ़ाई पूरी हुई, पिता किसान थे और खेती का काम करते थे. 12वीं के बाद लॉरेंस ने चंडीगढ़ जाने का फैसला किया. उसने 2010 में सेक्टर 10 के डीएवी कॉलेज में एडमिशन लिया और यहीं से उसकी अपराध की दुनिया में एंट्री हुई. इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट पॉलिटिक्स में उसकी दिलचस्पी बढ़ती गई और इस दौरान बिश्नोई ने कई ऐसे काम किए, जिन्हें लेकर उसके खिलाफ केस दर्ज होने लगे. लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली थी. 

इन गैंगस्टर्स के साथ हुई मुलाकात

कॉलेज पॉलिटिक्स के दौरान लॉरेंस बिश्नोई SOPU यानी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी से जुड़ा और इसी वक्त उसकी मुलाकात कई खतरनाक गैंगस्टर्स से हुई. उसके साथ कॉलेज में गोल्डी बराड़ भी पढ़ता था, जो बाद में उसका सबसे करीबी दोस्त बना और बराड़ ने बिश्नोई के एक इशारे पर कई हत्याएं कीं. पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या भी इनमें शामिल है. इसी दौरान बिश्नोई की दोस्ती संपत नेहरा से भी हुई, जिसे बाद में सलमान खान की हत्या की साजिश में गिरफ्तार किया गया. ये भी लॉरेंस बिश्नोई का एक शार्प शूटर था. 

पंजाब यूनिवर्सिटी से ही कई और गैंगस्टर भी निकले हैं. इनमें  विक्की गौंडर, रुपिंदर गांधी, जसविंदर राकी, जयपाल भुल्लर, दिलप्रीत ढाहा, दविंदर बंबीहा समेत कई गैंगस्टर्स के नाम शामिल हैं. पंजाब में गुरलाल बराड़ और अकाली दल के युवा नेता विक्की मिद्दूखेड़ा की हत्या के बाद बड़ा गैंगवार शुरू हो गया और छात्र राजनीति से निकले कई युवाओं ने क्राइम की दुनिया में कदम रखा. 

