Latest Live Updates On Education And Govt Jobs: सुप्राीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के हालिया नियम के खिलाफ दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इस पर रोक लगा दी. इन याचिकाओं में दलील दी गई थी कि आयोग ने जाति-आधारित भेदभाव की गैर-समावेशी परिभाषा अपनाई है और कुछ श्रेणियों को संस्थागत संरक्षण से बाहर रखा है. वहीं UGC NET दिसंबर 2025 एग्जाम का रिजल्ट किसी भी समय जारी हो सकता है. ऑफिशियल वेबसाइट- ugcnet.nta.nic.in पर रिजल्ट को जारी किया जाएगा. जिन भी उम्मीदवारों ने ये एग्जाम दिया है वो ugcnet.nta.nic.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. बता दें कि UGC NET दिसंबर एग्जाम 2025, 31 दिसंबर, 2025 से शुरू हुए थे जो कि 7 जनवरी, 2026 तक चले थे.

UGC NET एग्जाम एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है. इस एग्जाम को पास करने वाले उम्मीदवार कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में एकेडमिक और रिसर्च पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं. यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की ओर से ये एग्जाम साल में दो बार आयोजित किया जाता है.

Live Updates: