UP TET 2026 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का सिलेबस जारी, जानें किस विषय से पूछे जाएंगे कितने सवाल

UP TET 2026 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का सिलेबस जारी, जानें किस विषय से पूछे जाएंगे कितने सवाल
परीक्षा में कुल 150 सवाल पूछे जाएंगे.

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा का सिलेबस और पैटर्न क्या होने वाला है, इससे जुड़ा एक नोटिफिकेशन जारी किया है. नोटिफिकेशन में विस्तार से परीक्षा के सिलेबस और पैटर्न के बारे में बताया गया है. जो उम्मीदवार इस बार UP Super TET Assistant Teacher परीक्षा देने वाले हैं, वो एक बार परीक्षा के सिलेबस को अच्छे से समझ लें और एग्जाम की तैयारी इस सिलेबस के आधार पर करें. 

यूपी सहायक अध्यापकों भर्ती का सिलेबस

यूपी सहायक अध्यापकों भर्ती परीक्षा में भाषा, गणित, सामान्य ज्ञान, करेंट अफेयर्स, विज्ञान पर्यावरण और सामाजिक,  बाल मनोविज्ञान, तार्किक ज्ञान से जुड़े  सवाल पूछे जाएंगे. परीक्षा का प्रश्न पत्र दो भाषाओं में होगा जो कि हिंदी  और अंग्रेजी  है.

क्या हा एग्जाम का पैटर्न

सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा कुल 150 अंकों की होगी. ये एक बहुविकल्पीय परीक्षा होगी. इस एग्जाम में कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर प्रश्न के सही उत्तर पर 1 अंक दिया जाएगा. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की और से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार परीक्षा कुल 2:30 घंटे की होगी.

कैसे करें एग्जाम की तैयारी

सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करें- जो भी उम्मीदवार इस एग्जाम में बैठने की तैयारी कर रहे हैं, वो ऊपर बताए गए सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करें.

नोट्स बनाओ: जो भी पढ़ाई करें उसके नोट्स भी बनाएं. ये नोट्स एग्जाम के आखिरी समय में काम आते हैं.

प्रैक्टिस करें: ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें. गणित के जितने सवाल आप हल करेंगे उतनी अच्छी आपकी स्पीड बनेगी.

रिवीजन: रोजाना रिवीजन करो, ऐसा करने से चीजें अच्छे से याद रहेंगी.

स्लीप: अच्छी नींद लो, कम से कम 6-7 घंटे की नींद ले.
 

सहायक अध्यापक/TGT परीक्षा: टीजीटी परीक्षा 3 और 4 जून 2026 को आयोजित की जाएगी

