IIT एस्पिरेंट्स के लिए खुशखबरी, अब Gemini से फ्री में कर सकेंगे JEE की तैयारी, मॉक टेस्ट से मिलेगी काफी मदद

बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए Gemini और ChatGPT जैसे AI टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. इस बीच Google के इस नए इनिशिएटिव से बच्चों को एग्जाम की तैयारी करने में और मदद मिलेगी.

गूगल ने JEE Main के लिए जेमिनी का फ्री टेस्ट लॉन्च किया है.

जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (JEE) की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए गूगल फ्री मॉक टेस्ट लेकर आया है. इस मॉक टेस्ट की मदद से स्टूडेंट्स को JEE पेपर की तैयारी करने में काफी मदद मिलेगा. यह टूल स्टूडेंट्स को फुल-लेंथ मॉक टेस्ट देने, अपनी परफॉर्मेंस को एसेस करने और किन एरिया में वो कमजोर हैं ये पहचानने में मदद करेगा. इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी (IITs) में दाखिला लेने का सपना देखने वाले  स्टूडेंट्स के लिए ये काफी फायदेमंद टूल साबित होने वाला है.

JEE की तैयारी में मिलेगी मदद

गूगल ने JEE उम्मीदवारों को यह फैसिलिटी फ्री में देने के लिए Careers360 और Physics Wallah के साथ पार्टनरशिप की है. गूगल के Gemini अकाउंट से इसको लेकर एक पोस्ट किया गया. जिसमें लिखा गया, "पिछले हफ्ते Gemini में प्रैक्टिस SATs के अनाउंसमेंट के बाद, अब आप Gemini में फुल-लेंथ मॉक JEE Main टेस्ट भी फ्री में दे सकते हैं." इस पोस्ट को कोट करते हुए, गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने कहा, " पिछले हफ़्ते SATs और इस हफ़्ते JEE Main के लिए जेमिनी का फ्री टेस्ट. 

बता दें कि गूगल लंबे समय से Gemini में ये फीचर्स लाने में लगा हुआ था. वहीं SAT प्रेप टेस्ट के लॉन्च के बाद, सुंदर पिचाई  ने X पर पोस्ट किया था कि "स्टूडेंट्स के लिए मददगार अपडेट - अब आप जेमिनी ऐप में फ्री में फुल प्रैक्टिस SAT दे सकते हैं. यह रिव्यू के वेरिफाइड कंटेंट का इस्तेमाल करता है और आपको तुरंत फीडबैक देता है. आज SAT से शुरुआत हो रही है, लेकिन और भी टेस्ट आने वाले हैं."

गौरतलब है कि बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए Gemini और ChatGPT जैसे AI टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. 

