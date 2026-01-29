32,000 पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन करने का आखिरी मौका, 12वीं पास तुरंत करें अप्लाई

UP Police Constable recruitment 2026: यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया जल्द ही समाप्त होने वाली है. अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है, तो तुरंत अप्लाई कर दें. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की और से जारी किए नोटिफिकेशन के अनुसार 30 जनवरी, 2026 तक ही UP पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 के लिए आवेदन किया जा सकता है. सरकारी नौकरी करने का सपना देखने वाले लोग इस मौके को हाथ से जाने न दें. बता दें यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 के तहत 32,000 से अधिक पदों पर कांस्टेबल की नियुक्ति की जाएगी.

कैसे करें आवेदन

1.यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 के लिए जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं वो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट-uppbpb.gov.in पर जाकर तुरंत फॉर्म भर दें.

2.इस लिंक पर यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 लिखा हुआ दिखेगा. इसपर क्लिक कर दें. क्लिक करने के बाद पूछी गई जानकारी जैसे नाम, आयु, शिक्षा इत्यादि अच्छे से भर दें. ये जानकारी भरने के बाद फॉर्म को जमा कर दें.

3.इस भर्ती प्रक्रिया के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस की अलग-अलग यूनिट्स में कांस्टेबल लेवल पर नियुक्ति की जाएगी. ये भर्ती राज्य के अलग-अलग जिलों में होगी. जो कैंडिडेट्स 12वीं पास हैं, वो आवेदन कर सकते हैं.

क्या है चयन प्रक्रिया

यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो लोग आवेदन करेंगे, उन्हें लिखित परीक्षा देनी होगी. ये परीक्षा पास करने वालों को दस्तावेज़ सत्यापन, शारीरिक मानक परीक्षा (PST) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) से गुजरना होगा. जो भी उम्मीदवार इन एग्जाम को पास करेंगे उनका चयन हो जाएगा.

अगर आप 12वीं पास हैं और आपकी आयु 18 वर्ष और 25 वर्ष के बीच है, इस नौकरी के लिए जरूर अप्लाई कर दें.



