SBI CBO Recruitment 2026: एसबीआई ने 2,050 पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, आवेदन प्रक्रिया हो गई है शुरू

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सर्कल बेस्ड ऑफिसर के पदों पर भर्तियां निकाली हैं. एसबीआई ने CBO के कुल 2,050 पदों पर भर्ती निकाली हैं. एसबीआई की और से जारी किए नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 2,050 पदों को भरा जाना है, आवेदन प्रक्रिया 28 जनवरी, 2026 से शुरू हो गई है. जो कि 18 फरवरी तक चलेगी. इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट sbi.bank.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. सर्कल बेस्ड ऑफिसर की नौकरी के लिए जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, उनके पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. ये डिग्री किसी भी विषय में हो सकती है. याद रखें कि उम्मीदवारों के पास बैंकिंग का अनुभव भी होना चाहिए.

कैसे करें आवेदन

ऑफिशियल वेबसाइट sbi.bank.in आपको आवेदन करने का लिंक मिल जाएगा. इस लिंक पर क्लिक कर दें. एक फॉर्म आपके सामने आएगा. इस फॉर्म को सही से भर दें. फॉर्म भरने के बाद आपको फीस भी भरनी होगी. नोटिफिकेशन के अनुसार जनरल, OBC, और EWS उम्मीदवारों को 750 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा. वहीं SC, ST, और PH या PWD उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क नहीं रखा गया है.

क्या है चयन प्रक्रिया

CBO भर्ती प्रक्रिया के तहत सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी. लिखित परीक्षा पास करने वाले को इंटरव्यू के लिए और भाषा टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा. जो लोग इस टेस्ट को पास करेंगे उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा

क्या है आयु सीमा

इस पद के लिए वो लोग आवेदन कर सकते हैं जिनकी आयु सीमा 31 दिसंबर, 2025 तक 21 से 30 साल है. सरकारी नियमों के अनुसार SC, ST, OBC विकलांग व्यक्तियों को आयु सीमा में छुट दी जाएगी.

याद रखें की आवेदन करने की आखिरी प्रक्रिया 18 फरवरी है.

