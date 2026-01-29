विज्ञापन

IP यूनिवर्सिटी ने एडमिशन ब्रोशर किया लॉन्च, 24 नए कोर्स पढ़ने का मौका, 2 फरवरी से दाखिले की प्रक्रिया शुरू

शुरू किए गए 24 प्रोग्राम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डेटा साइंस, लॉ, मेडिसिन, डिज़ाइन और स्पेशल एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं. GGSIPU ने अपने इकोसिस्टम में 9 नए जुड़े कॉलेज भी जोड़े हैं और गुयाना में एक ऑफशोर कैंपस की घोषणा की है.

Read Time: 2 mins
Share
IP यूनिवर्सिटी ने एडमिशन ब्रोशर किया लॉन्च, 24 नए कोर्स पढ़ने का मौका, 2 फरवरी से दाखिले की प्रक्रिया शुरू
40,000 सीटें में से करीब 4,300 सीटें यूनिवर्सिटी स्कूलों और सेंटर्स ऑफ़ एक्सीलेंस में हैं.
नई दिल्ली:

गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी (GGSIPU) ने एकेडमिक सेशन 2026-27 के लिए एडमिशन शुरू कर दिए हैं. जारी नोटिफिकेशन के अनुसार एडमिशन प्रक्रिया 2 फरवरी से शुरू हो जाएगी. साथ ही अंडरग्रेजुएट, पोस्टग्रेजुएट और डॉक्टोरल लेवल पर 24 नए एकेडमिक प्रोग्राम भी शुरू किए गए हैं. इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (IIC) में हुए एक फंक्शन में दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद और GGSIPU के वाइस-चांसलर प्रोफेसर महेश वर्मा ने अंडरग्रेजुएट, पोस्टग्रेजुएट और PhD कोर्स के लिए एडमिशन ब्रोशर जारी किए. बता दें कि करीब  40,000 सीटें पर एडमिशन किए जाने हैं. 

 40,000 सीटें में से करीब 4,300 सीटें यूनिवर्सिटी स्कूलों और सेंटर्स ऑफ़ एक्सीलेंस में हैं. यूनिवर्सिटी 22 एकेडमिक स्ट्रीम में 230 से ज़्यादा अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट प्रोग्राम के साथ-साथ PhD प्रोग्राम भी दे रही है.

9 कॉलेज भी जोड़े

GGSIPU ने 24 प्रोग्राम भी शुरू किए हैं, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डेटा साइंस, लॉ, मेडिसिन, डिज़ाइन और स्पेशल एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं. GGSIPU ने अपने इकोसिस्टम में 9 नए जुड़े कॉलेज भी जोड़े हैं और गुयाना में एक ऑफशोर कैंपस की घोषणा की है.

X पर पोस्ट करते हुए प्रोफेसर महेश वर्मा ने लिखा, यूनिवर्सिटी के बढ़ते कैंपस, फ्यूचर-रेडी करिकुलम और इनोवेशन और इनक्लूसिविटी पर फोकस का मकसद स्टूडेंट्स को ऐसे प्रोग्राम देना है जो उनकी उम्मीदों के हिसाब से हो.

24 नए कोर्स

  1. बैचलर ऑफ़ मैनेजमेंट स्टडीज़ (BMS),
  2. B.S. (पैकेजिंग टेक्नोलॉजी) में लेटरल एंट्री,
  3. रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में MTech,
  4. MA मास कम्युनिकेशन (वीकेंड प्रोग्राम),
  5. एडिशनल वीकेंड प्रोग्राम,
  6. बैचलर ऑफ़ फिजियोथेरेपी,
  7. इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में BTech,
  8. BSc क्लिनिकल साइकोलॉजी,
  9. कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में BTech (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस),
  10. कंप्यूटर साइंस और बिज़नेस सिस्टम्स में BTech,
  11. टीचर एजुकेशन और इनक्लूसिव एजुकेशन में प्रोग्राम शामिल हैं.
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
IP University, IP University Admission IP University 24 New Courses, IP University Admissions
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com