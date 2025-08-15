विज्ञापन

जन्माष्टमी पर किन राज्यों के स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद, देखिए लिस्ट

आपको बता दें कि जन्माष्टमी के दिन मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है, झांकियां निकलती हैं और मटकी फोड़ने की प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है. 

Janmashtami holiday 2025 : जन्माष्टमी का पर्व कल यानी 16 अगस्त को पूरे देश में धूम-धाम के साथ मनाया जाएगा.ऐसे में आइए जानते हैं इस गोकुलाष्टमी या कृष्णाष्टमी के दिन किन राज्यों/केंद्रशासित राज्यों के स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे...

किन राज्यों के स्कूल रहेंगे बंद

जन्माष्टमी के दिन गुजरात (अहमदाबाद),मिजोरम (आइजॉल), मध्य प्रदेश (भोपाल), चंडीगढ़ (चंडीगढ़), तमिलनाडु (चेन्नई), उत्तराखंड (देहरादून), सिक्किम (गंगटोक), तेलांगना (हैदराबाद), राजस्थान (जयपुर), जम्मू एवं कश्मीर (जम्मू), उत्तर प्रदेश (कानपुर, लखनऊ), बिहार (पटना), छत्तीसगढ़ (रायपुर), झारखंड(रांची),मेघालय(शिलॉन्ग) और आंधप्रदेश (विजयवाड़ा) के स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे.

