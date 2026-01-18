झारखंड बोर्ड कक्षा 10वीं के एडमिट कार्ड जारी, जानें कब से शुरू हैं एग्जाम

झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) ने कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. जो भी छात्र इस साल JAC 10वीं बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं वो एडमिट कार्ड अपने स्कूल से हासिल कर लें. दरअसल एडमिट कार्ड बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jacexamportal.in और jac.jharkhand.gov.in पर अपलोड किए गए हैं. लेकिन छात्र सीधे वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर सकेंगे. बोर्ड के अनुसार, एडमिट कार्ड केवल स्कूल प्रबंधन द्वारा ही डाउनलोड किए जा सकते हैं. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद स्कूल प्रशासन को हर एडमिट कार्ड पर स्कूल की मुहर लगानी होगी. इसके अलावा प्रिंसिपल के साइन भी एडमिट कार्ड पर होने चाहिए.

ये पूरी प्रक्रिया पालन करने के बाद ही एडमिट कार्ड छात्रों को बांट जाएंगे. याद रखें की जिन भी छात्रों के एडमिट कार्ड पर मुहर और साइन नहीं होंगे, उन्हें परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा.

छात्र एडमिट कार्ड में नाम, जन्मतिथि, विषय, रोल नंबर या परीक्षा केंद्र से संबंधित हर जानकारी को अच्छे से पढ़ें. अगर किसी छात्र के एडमिट कार्ड पर कोई गलती है, तो वो तुरंत स्कूल को इसके बारे में सूचित करे. स्कूल इसे वापस से झारखंड बोर्ड को भेजेगा और उसपर सुधार किया जाएगा. सुधार के बाद एक नया एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा.

JAC 10th डेट शीट 2026

बता दें कि JAC 10वीं क्लास के एग्जाम 3 फरवरी से शुरू हो रहे हैं. जो कि 23 फरवरी तक चलेंगे. पेपर एक ही शिफ्ट में होगा जो कि सुबह 9:45 बजे से दोपहर 1 बजे तक तक की है. एग्जाम वाले दिन छात्र कम से कम एक घंटे पहले परीक्षा केंद्र में पहुंच जाएं. देर से पहुंचने पर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगा.

