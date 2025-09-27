विज्ञापन

JSSC Jharkhand Kakshpal Vacancy 2025: 1733 पदों पर निकली भर्ती, जानें कैसे करें अप्लाई

Jharkhand Kakshpal Bharti 2025: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने कक्षपाल भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया है. राज्य के गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग के तहत 1,733 पदों पर आवेदन शुरू होने वाले हैं.

नई दिल्ली:

Jharkhand Kakshpal Bharti 2025: झारखंड में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने कक्षपाल भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. राज्य के गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग के तहत कक्षपाल (पुरुष और महिला) के 1,733 पदों पर आवेदन शुरू होने जा रहे हैं. अगर आप भी इस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहां जानिए पूरी डिटेल्स, आवेदन की तारीखें और योग्यताएं.

आवेदन कब और कैसे करें

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 7 नवंबर 2025 से शुरू होगी. उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट jssc.jharkhand.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. आवेदन की अंतिम तारीख 8 दिसंबर 2025 है. फीस भुगतान और दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा 10 दिसंबर 2025 की रात 12 बजे तक उपलब्ध रहेगी. इसके बाद उम्मीदवारों को 11 से 13 दिसंबर 2025 तक आवेदन में सुधार करने का भी मौका मिलेगा, जिसमें नाम, जन्म तिथि, ईमेल और मोबाइल नंबर को छोड़कर सभी डिटेल्स सुधार किए जा सकते हैं.

कक्षपाल भर्ती की वैकेंसी डिटेल्स

कुल पद- 1,733

पुरुष- 1,634 (165 पद भूतपूर्व सैनिक, 413 होमगार्ड और बाकी 1056 अन्य उम्मीदवारों के लिए है)

महिला- 64

सहायक कारापाल- कुल 42 पद के लिए भी 7 नवंबर से 8 दिसंबर तक आवेदन किया जा सकता है.

योग्यता और आयु सीमा

  • क्वॉलिफिकेसन- 10वीं पास
  • आयु सीमा- 18-25 वर्ष 
  • अधिकतम आयु सीमा में छूट- अति पिछड़ा वर्ग पुरुष 2 वर्ष से ज्यादा
  • अनारक्षित-EWS महिला- 3 वर्ष से ज्यादा
  • SC-ST पुरुष और महिला- 5 वर्ष से ज्यादा

शारीरिक योग्यता

पुरुष- अनारक्षित, EWS, अति पिछड़ा वर्ग के लिए लंबाई 160 सेमी, छाती 81 सेमी, SC-ST के लिए लंबाई 155 सेमी, छाती 79 सेमी

महिला- लंबाई कम से कम 148 सेमी

चयन प्रक्रिया

  • फिजिकल स्टैंडर्ड और एफिशिएंसी टेस्ट
  • लिखित परीक्षा
  • मेडिकल जांच

फिजिकल टेस्ट आसान बनाया गया

फिजिकल टेस्ट को अब आसान और प्रैक्टिकल बनाया गया है. पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1600 मीटर की दौड़ को 6 मिनट में पूरा करना होगा, जबकि पहले यह दूरी 10 किलोमीटर थी. महिलाओं को भी अब 1600 मीटर की दौड़ 10 मिनट में पूरी करनी होगी, जबकि पहले उन्हें 6 किलोमीटर दौड़नी पड़ती थी. इस बदलाव से उम्मीदवारों के लिए शारीरिक परीक्षा ज्यादा आसान हो गई है.

आवेदन शुल्क

सामान्य- 100 रुपए

SC-ST- 50 रुपए

सैलरी और लेवल

लेवल-2- 19,900-63,200 रुपए

