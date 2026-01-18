JEE Mains Admit Card: जेईई मेन्स सत्र-1 के एडमिट कार्ड जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड

JEE Mains Admit Card: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (JEE) मेन्स सत्र-1 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जो भी उम्मीदवार इस साल JEE मेन्स 2026 सत्र-1 परीक्षा देनेवाले हैं वो jeemain.nta.nic.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें. बता दें कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन्स जनवरी और अप्रैल में दो सेशन में होगा. ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड एग्जाम होगा. JEE मेन सेशन- 1, 21, 22, 23 और 24 जनवरी, 2026 को होगा. एग्जाम के रिजल्ट 12 फरवरी, 2026 तक जारी किए जाएंगे. वहीं JEE मेन सेशन- 2, 1 से 10 अप्रैल, 2026 में होंगे और नतीजे 20 अप्रैल, 2025 तक घोषित किए जाएंगे.

JEE Mains एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है. जिसे NTA आयोजित करवाता है. इस एग्जाम में वो उम्मीदवार बैठते हैं जो अंडरग्रेजुएट इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर कोर्स में एडमिशन लेने की इच्छा रखते हैं. जो उम्मीदवार इस एग्जाम को पास करते हैं वोNITs, IIITs, CFTIs और कई दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं.

यह JEE एडवांस्ड के लिए क्वालिफाइंग एग्जाम के तौर पर भी काम करता है, जो IITs में एंट्री के लिए ज़रूरी है.

कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड-

एडमिट कार्ड डाउनलोज करने के लिए jeemain.nta.nic.in लिंक पर जाएं. होमपेज पर, "कैंडिडेट एक्टिविटी" बोर्ड के नीचे "JEE Main सेशन 1 के लिए एडमिट कार्ड" लिखा हुआ दिखेगा. इसपर क्लिक कर दें. एक पेज खुलेगा जिसपर एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालने को कहा जाएगा. ये जानकारी सही से भरते ही "लॉगिन" पर क्लिक कर दें. आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा. इसकी हार्ड कॉपी निकाल कर रख लें.

JEE Mains क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट JEE एडवांस्ड में बैठने के लिए एलिजिबल होते हैं. ये एग्जाम 17 मई को दो शिफ्ट में होगा - सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक (पेपर 1) और दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक (पेपर 2). इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 23 अप्रैल, 2026 से शुरू होगा.