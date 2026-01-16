विज्ञापन

JEE Mains Admit Card 2026: NTA जल्द जारी करेगा JEE Mains सेशन 1 के एडमिट कार्ड, 21 जनवरी से है परीक्षा

JEE Main सेशन 1 एग्जाम 21 जनवरी से शुरू हो रहे हैं. ये एग्जाम 29 जनवरी तक चलेंगे. JEE Main 2026 के शेड्यूल के अनुसार 21, 22, 23, 24, 28 और 29 जनवरी, 2026 को पेपर होंगे. पेपर दो शिफ्टों में आयोजित किए जाएंगे.

21, 22, 23, 24 और 28 जनवरी 2026 को पेपर 1 होगा.

JEE Main 2026 Admit Card: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही JEE Main 2026 एडमिट कार्ड जारी कर देगा. उम्मीद है कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन सेशन 1 एग्जाम के हॉल टिकट कुछ ही दिन में जारी हो जाएगी. जो कैंडिडेट्स ये एग्जाम देने वाले हैं , वो JEE की ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं. बता दें कि JEE Main सेशन 1 एग्जाम 21 जनवरी से शुरू हो रहे हैं, जोकि 29 जनवरी तक चलेंगे. JEE Main 2026 के शेड्यूल के अनुसार एग्जाम 21, 22, 23, 24, 28 और 29 जनवरी, 2026 को होगें. पेपर दो शिफ्टों में आयोजित किए जाएंगे. हालांकि पश्चिम बंगाल के कैंडिडेट्स के लिए JEE Main 2026 सेशन 1 की एग्जाम डेट्स बदल दी गई है. पश्चिम बंगाल में सरस्वती पूजा 23 जनवरी को मनाई जाएगी. ऐसे में 23 जनवरी को होने वाले एग्जाम की तारीख बदली जाएगी. अपडेटेड शेड्यूल जल्द ही जारी कर दिया जाएगा.

पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक है और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक है. वहीं आखिरी दिन पेपर सिंगल शिफ्ट में होगा जोकि सुबह 9 बजे से शुरू होगी और दोपहर 12.30 बजे तक की है.

  • 21, 22, 23, 24 और 28 जनवरी 2026 को पेपर 1 होगा.
  • 29 जनवरी 2026 को पेपर 2a और 2b (सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक)

JEE Main 2026 एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

JEE main की ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर एडमिट कार्ड को डाउनलोड किया जा सकते हैं. एडमिट कार्ड जारी होते ही होम पेज पर JEE Main 2026 एडमिट कार्ड लिंक लाइव हो जाएगा. जिसपर क्लिक कर दें.

एक नया पेज खुल जाएगा. जहां पर कैंडिडेट्स को लॉगिन डिटेल्स डालने को कहा जाएगा. सभी जानकारी सही से भरते हुए सबमिट पर क्लिक कर दें. इसके बाद आपका हॉल टिकट डिस्प्ले हो जाएगा. जिसे आप अच्छे से चेक कर लें और फिर डाउनलोड करें.

