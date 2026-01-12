NTA ने CUET PG एग्जाम को लेकर जारी की जरूरी एडवाइजरी, इन बातों का रखें ध्यान वरना नहीं दे पाएंगे एग्जाम

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने CUET (PG) एग्जाम 2026 के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की है. एडवाइजरी में कहा गया है कि जो कैंडिडेट एंट्रेंस एग्जाम में शामिल होना चाहते हैं, वो 14 जनवरी, 2026 तक एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा कर लें. दरअसल एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जल्द ही बंद होने जा रही है, इसलिए समय रहते एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा करने को कहा गया है. NTA ने एडवाइजरी में कहा, “ केवल उन्हीं उम्मीदवारों की एप्लीकेशन पूरी मानी जाएगी. जिन्होंने फीस पेमेंट की हो. एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा नहीं माना जाएगा अगर फीस का भुगतान नहीं किया गया होगा. इसलिए फीस पेमेंट जरूर कर दें. फॉर्म भी सही से भरें क्योंकि बाद में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.”

कैसे करें आवेदन

NTA की वेबसाइट पर आपको CUET (PG) एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मिलेगा. इसपर क्लिक कर दे और पूछी गई जानकारी सही से भर दें. ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद एग्जामिनेशन फीस भी जरूर भरें और सबमिट पर क्लिक कर दें. आगे के लिए कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करके रख लें.

CUET PG 2026 एग्जाम भारत के 272 शहरों और विदेश के 16 शहरों में होगा. इस बार NTA ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET PG) 2026 के लिए एग्जाम सिटी की संख्या कम कर दी है. 2026 के लिए एग्जाम सिटी 312 से घटाकर 292 कर दी गई हैं. एग्जाम सिटी में बदलाव किए गए हैं, लेकिन NTA ने एग्जाम पैटर्न और सब्जेक्ट की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया है. CUET PG 157 सब्जेक्ट के लिए होगा और हर पेपर के लिए 90 मिनट का समय होगा.

कब होगा एग्जाम

CUET PG एग्जाम मार्च में होना है. जो कैंडिडेट्स CUET PG क्वालिफाई करेंगे उनको 2026-27 एकेडमिक सेशन के लिए सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी और दूसरे पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन में पोस्टग्रेजुएट प्रोग्राम में दाखिला मिल जाएगा.

