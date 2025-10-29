विज्ञापन

कब जारी होगा जेईई मेन्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जानिए लेटेस्ट अपडेट और डिटेल्स

JEE Main Registration Forms: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE Mains)  2026 की परीक्षा जनवरी फरवरी में होने वाली है, लेकिन आवेदन फॉर्म कब जारी होंगे?

नई दिल्ली:

JEE Main Registration Forms: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE Mains)  2026 सेशन 1 के लिए पंजीकरण लिंक सक्रिय कर सकती है। एनटीए द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, सत्र 1 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अक्टूबर 2025 से शुरू होने वाले हैं. हालांकि अक्टूबर का महीना खत्म हो चुका है. लेकिन अबतक एप्लीकेशन फॉर्म अबतक जारी नहीं किया गया है, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि कल या परसो तक आवेदन फॉर्म जारी किया जा सकता है. 

जो लोग परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, उन्हें आधार कार्ड, श्रेणी प्रमाण पत्र, फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की स्कैन की गई तस्वीरें, क्लास 10 या समकक्ष प्रमाण पत्र/अंक-पत्र और दिव्यांग/दिव्यांग दिव्यांग प्रमाण पत्र साथ रखें.एनटीए परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए 1,000-2,000 रु आवेदन शुल्क ले सकते हैं. जेईई मेन्स 2026 जनवरी और अप्रैल में दो सत्रों में कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी. सत्र 1 की परीक्षा 21-30 जनवरी, 2026 तक निर्धारित है, जबकि सत्र 2 की परीक्षा 1-10 अप्रैल, 2026 तक आयोजित की जाएगी.

एनटीए, आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से यूआईडीएआई से नाम, जन्मतिथि, लिंग, फोटोग्राफ और पता प्राप्त करेगा  हालांकि आधार में पिता/माता/अभिभावक का नाम आदि दर्ज नहीं है, इसलिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में ये डिटेल्स अलग से भरने होंगे. अगर किसी उम्मीदवार के आधार कार्ड और 10वीं कक्षा के शैक्षिक प्रमाण पत्र/मार्कशीट में कोई गलती है, तो एनटीए द्वारा ऑनलाइन आवेदन के दौरान इसे सही करने का ऑप्शन दिया जाएगा.

