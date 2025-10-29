8वें वेतन आयोग की चेयरपर्सन रंजना प्रकाश देसाई के पास है इतनी डिग्रियां, जानिए कितनी पढ़ीं-लिखीं हैं

Ranjana Prakash Desai Education: लंबे समय से इंतजार कर रहे सेंट्रल कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. 8वें पे आयोग के गठन को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी बढ़ोतरी होगी. आयोग का चेयरपर्सन रंजना प्रकाश देसाई को बनाया गया है. इसके बाद अब रंजना देसाई को बनाया गया है. चलिए जानते हैं रंजना देसाई के बारे में.

इतनी डिग्री हासिल कर चुकी हैं रंजना देसाई

रंजना देसाई सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रह चुकी हैं और और परिसीमन आयोग का भी वह नेतृत्व कर चुकी हैं. रंजना देसाई ने एल्फिन्स्टन कॉलेज (Elphinstone College), मुंबई से 1970 में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी. इसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज (Government Law College), बॉम्बे से 1973 में कानून में स्नातक की डिग्री प्राप्त की. अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद, उन्होंने 1973 को कानूनी पेशे में कदम रखा. वह बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट की जज और फिर भारत के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India) की जज बनीं.

वह सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर 2014 में रिटायर हुई,लेकिन उसके बाद भी किसी ना किसी क्षेत्र एक्टिव रही. रिटायर के बाद उन्होंने अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के पद पर काम किया. इसके अलावा परिसीमन आयोग का भी नेतृत्व किया. फिलहाल रंजना देसाई 8वें वेतन आयोग की चेयरपर्सन के पद पर रहेंगी. लंबे समय से 8वें वेतन आयोग को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं. कैबिनेट की मंजूरी के बाद उम्मीद की जा रही है जल्द ही सैलरी के फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी जानकारी सामने आएगी. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर जल्द ही मिलने वाली है.

