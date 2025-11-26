विज्ञापन

JEE Mains Registration: जेईई मेन्स रजिस्ट्रेशन खत्म होने में केवल दो दिन, ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक

जेईई मेन्स परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट दो दिन में खत्म होने वाली है. जिन स्टूडेंट्स ने आवेदन नहीं किया है वे जल्दी अप्लाई कर लें.

नई दिल्ली:

JEE Main 2026 Registration Link: एनटीए की ओर से जेईई मेन्स की परीक्षा 21 जनवरी से शुरू होगी. इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है, और इसकी लास्ट डेट 27 नवंबर 2025 है. जो स्टूडेंट्स जेईई मेन्स परीक्षा में शामिल होने वाले हैं और उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वे जल्दी अप्लाई कर लें. क्योंकि आवेदन की लास्ट डेट दो दिनों में खत्म होने वाली है. स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.ac.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. 

इस दिन होगी परीक्षा

आवेदन फॉर्म में अगर कोई गलती हो गई हो तो उसे सुधारने का मौका 1 और 2 दिसंबर को मिलेगा.ऑनलाइन आवेदन की  प्रक्रिया अक्टूबर से ही शुरू हो चुकी है. सेशन 1 की परीक्षा 21 से 30 जनवरी 2026 के बीच होगी. सेशन 2 की परीक्षा  1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक चलेगी. 

JEE Mains Registration Link

इस परीक्षा में जो स्टूडेंट्स शामिल होंगे वे  कई भाषा में परीक्षा दे सकते हैं. आवेदन भरते समय उन्हें अपनी परीक्षा  का मीडियम बताना होगा. जेईई (मेंस), 2026 परीक्षा का आयोजन कुल 13 भाषाओं- इंग्लिश, हिन्दी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू.

JEE Mains Registration: ऐसे करें जेईई मेन्स के लिए  अप्लाई

  •  आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.ac.in पर जाना होगा.
  • होम पेज पर दिए गए लिंक 'Online Application Form for JEE (Main 2026 Session-1' पर क्लिक करना होगा.
  • इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खुल जाएगा. 
  • अब आप अपना रजिस्ट्रेशन कर और लॉगिन करे.
  • अब अपने आवेदन फॉर्म को भरिए और आवेदन फीस को जमा करें.
  • अब आप फॉर्म को सबमिट पर क्लिक करें.
     

JEE Mains, JEE Main 2025, JEE Main Session 2, JEE Mains City Intimation Slips, Jee Mains 2025 Exam Date
