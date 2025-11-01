विज्ञापन

JEE Mains 2026 Registration: जेईई मेन्स के लिए रजिस्ट्रेशन हुए शुरू, यहां चेक करें पूरी जानकारी

JEE Mains 2026 Registration: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा सेशन- 1 के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए हैं.

Read Time: 2 mins
Share
JEE Mains 2026 Registration: जेईई मेन्स के लिए रजिस्ट्रेशन हुए शुरू, यहां चेक करें पूरी जानकारी
JEE मेन्स रजिस्ट्रेशन

JEE Mains 2026 Registration: JEE Main 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा सेशन- 1 के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए हैं. लाखों उम्मीदवार इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर उम्मीदवार जानकारी ले सकते हैं. उम्मीदवार यहीं से रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं. 

ये है आखिरी तारीख

एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा करने की प्रक्रिया 31 अक्टूबर से शुरू होकर 27 नवंबर, 2025 तक चलेगी. इसके अलावा एनटीए की तरफ से बताया गया है कि क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट-बैंकिंग/यूपीआई से फीस 27 नवंबर, 2025 तक जमा की जा सकती है. एग्जाम सिटी का ऐलान जनवरी 2026 के पहले हफ्ते तक कर दिया जाएगा. जेईई मेन्स के लिए आवेदन सिर्फ ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे. 

जेईई मेन्स के लिए 40 दिन का मुफ्त क्रैश Crash Course, IIT कानपुर के एक्सपर्ट कराएंगे तैयारी

जनवरी में होगी परीक्षा 

जेईई मेन्स 2026 दो अलग-अलग सेशन में आयोजित किया जाएगा. पहला सत्र 21 से 30 जनवरी और दूसरा सत्र 1 से 10 अप्रैल, 2026 तक आयोजित होगा. उम्मीदवारों को दो परीक्षाएं, पेपर-1 और पेपर-2 देने होंगे. 

ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

  • रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं 
  • होमपेज पर आपको JEE Mains 2026 Registration दिखेगा, इस पर क्लिक करें
  • इसके बाद आपसे कई जानकारी मांगी जाएगी, जिन्हें भरना होगा
  • जानकारी भरने के बाद जरूरी दस्तावेज अपलोड करें
  • ऑनलाइन आवेदन शुल्क भरने के बाद एप्लीकेशन को सबमिट कर दें 

क्या हैं पेपर-1 और पेपर-2?

जेईई मेन्स का पेपर 1 देशभर के एनआईटी, आईआईआईटी और बाकी तकनीकी संस्थानों और यूनिवर्सिटीज में ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग प्रोग्राम (बीई/बीटेक) में एडमिशन के लिए आयोजित होता है, वहीं पेपर 2 से देशभर में बीआर्क और बीप्लानिंग जैसे कोर्स में एडमिशन लिया जा सकता है. जेईई मेन्स में पास होने वाले उम्मीदवारों को ही जेईई एडवांस में बैठने का मौका मिलता है, जो आईआईटी में एडमिशन के लिए आयोजित करवाई जाती है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Jee Mains 2026 Registration, JEE Mains 2026 Registration Begin, JEE Main 2026 Session 1 Registration
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com