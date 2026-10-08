कानपुर में कभी एक विदाई ने लोगों की आंखें नम कर दी थीं. उस समय आईपीएस रवीना त्यागी के तबादले पर एक महिला सिपाही ने भावुक गीत गाया था, जिसके बोल थे, 'सूना है मन… मैडम न जाओ, यही कहती है धड़कन…'. यह गीत तब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था. अब एक बार फिर वही गीत चर्चा में है, क्योंकि अब आईपीएस रवीना त्यागी को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है. अब उनका पुल‍िस उपायुक्‍त कमिश्‍नरेट लखनऊ से बाराबंकी में हुआ है.

रवीना त्यागी के ट्रांसफर के बाद उस गीत को गाने वाली महिला सिपाही ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट साझा की है. उन्होंने लिखा कि कानपुर से मैम की विदाई के समय आंखें नम थीं और आज उन्हें नई जिम्मेदारी मिलने पर दिल खुशी से भर गया है. उन्होंने रवीना त्यागी को बाराबंकी की पुलिस अधीक्षक बनने पर बधाई देते हुए कहा कि वे अपनी मेहनत, संवेदनशीलता और शानदार नेतृत्व से लोगों के दिलों में इसी तरह जगह बनाती रहें.

यूपी में आईपीएस अधिकारियों के बड़े तबादले

उत्तर प्रदेश सरकार ने 7 अक्टूबर को भारतीय पुलिस सेवा के 20 अधिकारियों के तबादले किए हैं. इसी प्रशासनिक फेरबदल के तहत आईपीएस रवीना त्यागी को बाराबंकी जिले का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है. वहीं बाराबंकी के निवर्तमान एसपी अर्पित विजयवर्गीय को लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस उपायुक्त के पद पर तैनात किया गया है. राजधानी लखनऊ से सटा बाराबंकी प्रदेश के संवेदनशील और महत्वपूर्ण जिलों में गिना जाता है. ऐसे में जिले की कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और प्रशासनिक समन्वय को प्रभावी बनाए रखने की जिम्मेदारी अब रवीना त्यागी के कंधों पर होगी.

कौन हैं IPS रवीना त्यागी?

आईपीएस रवीना त्यागी उत्तर प्रदेश कैडर की 2014 बैच की अधिकारी हैं. उनका जन्म 5 नवंबर 1987 को गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) में हुआ था. पढ़ाई में शुरू से ही मेधावी रहीं रवीना त्यागी ने बायोटेक्नोलॉजी में बीटेक की डिग्री हासिल की. संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की और अखिल भारतीय स्तर पर 170वीं रैंक प्राप्त कर भारतीय पुलिस सेवा में चयनित हुईं.

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