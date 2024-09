विकसित भारत फेलोशिप के लिए आवेदन शुरू, जानें कैसे करें अप्लाई और कितना मिलेगा वजीफा?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के जन्मदिन पर 17 सितंबर को ब्लूक्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन (BlueKraft Digital Foundation) ने अपने नए पब्लिशिंग और नॉलेज सेंटर की शुरुआत की थी. ब्लूक्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ने इसके साथ ही 'विकसित भारत फेलोशिप' भी लॉन्च की थी. शुक्रवार से इस फेलोशिप के लिए एप्लीकेशन ओपन हो गए हैं. इस फेलोशिप का मकसद देश और दुनियाभर की उभरती प्रतिभाओं, अनुभवी और असाधारण पेशेवरों, शिक्षाविदों और विशेषज्ञों को सशक्त बनाना है.

ब्लूक्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन के CEO अखिलेश मिश्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी. अखिलेश मिश्रा ने पोस्ट किया, "आपके आइडिया, आपका इंपैक्ट. न्यू मीडिया के नैरेटिव को नया आकार देने के लिए विकसित भारत फेलोशिप के लिए आवेदन शुरू हो गया है." पोस्ट में एक QR कोड भी दिया गया है, जिसे स्कैन करते ही फेलोशिप की सारी डिटेल मिल जाएगी.

