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B.Tech के बाद छोड़ी हाई-पेइंग जॉब, UPSC क्रैक करने के बाद सासाराम की SDM बनीं प्रिया रानी

Priya Rani SDM Sasaram Success Story: बिहार की रहने वालीं प्रिया रानी को IAS की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद सासाराम एसडीएम के तौर पर जिम्मेदारी मिली, उनकी सक्सेस स्टोरी कमाल की है. प्रिया रानी ने बीटेक करने के बाद लाखों के पैकेज वाली नौकरी छोड़ी और फिर UPSC क्रैक किया.

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B.Tech के बाद छोड़ी हाई-पेइंग जॉब, UPSC क्रैक करने के बाद सासाराम की SDM बनीं प्रिया रानी
IAS प्रिया रानी ने दो बार क्रैक किया यूपीएससी

किसान की बेटी जब अफसर बनती है तो उसकी चर्चा हर तरफ होती है. बिहार कैडर की एक ऐसी ही अधिकारी का नाम अक्सर सुर्खियों में रहता है, जिन्होंने IAS बनने के लिए अपनी लाखों के पैकेज वाली नौकरी को छोड़ दिया और अपने सपने को साकार किया. 2024 बैच की आईएएस अधिकारी प्रिया रानी की कहानी काफी दिलचस्प है, जिन्हें अपनी पहली पोस्टिंग SDM सासाराम के तौर पर मिली है. बीटेक की पढ़ाई के बाद कैसे प्रिया रानी की नौकरी लगी और फिर उन्होंने सिविल सर्विस में जाने का फैसला क्यों लिया... आइए जानते हैं. 

कौन हैं प्रिया रानी?

प्रिया रानी बिहार के पटना में फुलवारी शरीफ के कुरकुरी गांव से ताल्लुक रखती हैं. उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, पिता किसान थे और मां घर संभालती हैं. प्रिया शुरुआत से ही पढ़ाई में काफी अच्छी थीं. 12वीं के बाद उन्होंने रांची के BIT से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बीटेक किया. इंजीनियरिंग पूरी होने के बाद उन्हें बेंगलुरु की एक बड़ी कंपनी से ऑफर आया और सैलरी पैकेज भी लाखों में था. हालांकि नौकरी में प्रिया का ज्यादा दिन मन नहीं लगा और उन्होने यूपीएससी की तैयारी करने की सोची, इसके लिए वो दिल्ली आ गईं. 

दिल्ली में तैयार के बाद प्रिया रानी ने एक के बाद एक लगातार दो बार यूपीएससी परीक्षा क्रैक की. 2021 में उन्होंने यूपीएससी में 284वीं रैंक हासिल की थी, लेकिन सपना IAS बनने का था. जिसके बाद फिर से 2022 में परीक्षा दी और 69वीं रैंक हासिल की, जिसके बाद उन्हें बिहार कैडर मिला. 

युवा अधिकारी की कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी

IAS की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद प्रिया रानी की पहली पोस्टिंग सासाराम में बतौर एसडीएम हुई. ये एक बड़ा जिला है, ऐसे में प्रिया रानी के कंधों पर जिम्मेदारी भी काफी बड़ी है. बिहार के तमाम युवाओं में प्रिया रानी की कहानी काफी पॉपुलर है और उनकी ये कहानी यूपीएससी की तैयारी करने वाली लड़कियों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है. 

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