PPC 2026: परीक्षा पे चर्चा के लिए कैसे चुने जाते हैं छात्र? जानें किन्हें मिलता है PM मोदी से बात करने का मौका

PPC 2026: ‘परीक्षा पे चर्चा' के नौंवे संस्करण के लिए पंजीकरण शुरू हो चुके हैं. जो भी छात्र, अभिभावक और शिक्षक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें. अभी तक अब तक लगभग 18,78,098 कैंडिडेट्स ने प्रोग्राम के लिए रजिस्टर किया है. इनमें से लगभग 17,27,060 स्टूडेंट्स, 1,27,494 टीचर्स और 23,544 पेरेंट्स हैं. PPC 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन 11 जनवरी, 2026 को खत्म हो जाएंगे.

परीक्षा पे चर्चा के लिए कैसे चुने जाते हैं छात्र? (How to get selected for Pariksha Pe Charcha 2026)

परीक्षा पे चर्चा के लिए चुने जाने वाले प्रतिभागियों का चयन एक प्रतियोगिता के जरिए होता है. ‘माइजीओवी' पोर्टल- (https://innovateindia1.mygov.in/) पर 1 दिसंबर, 2025 से 11, जनवरी 2026 तक बहुविकल्पीय प्रश्नों वाली ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित की गई. कक्षा छठी से 12वीं तक के छात्र, शिक्षक और अभिभावक इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं.

एनसीईआरटी चुनी हुई एंट्री को शॉर्टलिस्ट करेगा, जिन्हें लाइव प्रोग्राम के दौरान दिखाया जा सकता है. कॉम्पिटिशन में शामिल होने वाले सभी प्रतिभागियों को एनसीईआरटी से एक सर्टिफिकेट मिलेगा. ये प्रतिभागी प्रधानमंत्री मोदी से अपने सवाल पूछ सकते हैं.

साल 2025 में बनाया था रिकॉर्ड

परीक्षा पे चर्चा का आठवां संस्करण 10 फरवरी, 2025 को प्रसारित किया गया था. इसमें प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 36 छात्र शामिल हुए थे. परीक्षा पे चर्चा 2025 में कुल 245 से अधिक देशों के छात्रों, 153 देशों के शिक्षकों और 149 देशों के अभिभावकों ने हिस्सा लिया था. जिसके साथ ही ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था.

