इस बार 10वीं और 12वीं कक्षा एग्जाम के लिए करीब 5 लाख 21 हजार 795 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है. जिनमें से करीब 2 लाख 78 हजार 334 छात्र 10वीं की परीक्षा देने वाले हैं. वहीं करीब 2 लाख 43 हजार 461 बच्चे 12वीं की बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं.

फरवरी में इस दिन से शुरू हो सकती हैं हरियाणा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं, 5.21 लाख स्टूडेंट्स देंगे एग्जाम
मेन एग्जाम से पहले 10वीं और 12वीं क्लास के प्रैक्टिकल पेपर भी होंगे.

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जल्द ही 10वीं और 12वीं कक्षा की डेटशीट जारी करने वाला है. उम्मीद की जा रही है कि हरियाणा बोर्ड परीक्षाएं 25 फरवरी से शुरू हो जाएंगी. जो भी छात्र इस बार 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं वो अपनी तैयारी तेजी से शुरू कर दें. जनवरी के अंत में कभी भी डेटशीट जारी की जा सकती है. जो कि वेबसाइड पर अपलोड की जाएगी. बता दें कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड हर साल फरवरी महीने के अंतिम सप्ताह में ही 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू करता है. जो की पूरे एक महीने तक चलती हैं.

5 लाख से अधिक छात्र देंगे परीक्षा

इस बार 10वीं और 12वीं कक्षा एग्जाम के लिए करीब 5 लाख 21 हजार 795 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है. जिनमें से कुल करीब 2 लाख 78 हजार 334 छात्र 10वीं की परीक्षा देने वाले हैं. वहीं करीब 2 लाख 43 हजार 461 बच्चे 12वीं की बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं.

परीक्षाओं से पहले होंगे प्रैक्टिकल एग्जाम

परीक्षा से पहले 10वीं और 12वीं क्लास के प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे. उम्मीद है कि प्रैक्टिकल एग्जाम फरवरी के शुरुआती हफ्ते में रखें जाएंगे. प्रैक्टिकल एग्जाम की डेटशीट भी जल्द ही जारी कर दी जाएगी. एक बार डेटशीट जारी होने के बाद एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए जाएंगे. 

कैसे डाउनलोड करें डेटशीट

डेटशीट जारी होने के बाद bseh.org.in पर अपलोड कर दी जाएगी. जिसके बाद यहां पर 10वीं और 12वीं कक्षा की डेटशीट लिंक एक्टिव हो जाएगा. इसपर क्लिक कर दें. डेटशीट सामने आ जाएगी जिसे डाउनलोड कर लें. 

इस बार आंसर शीट पर होगा क्यूआर को

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड तेजी से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन की तैयारी कर रहा है. परीक्षा केंद्र निरीक्षण कक्ष तय किए जा रहे है. इस बार नकल रोकने और छात्रों की सहुलित के लिए कुछ जरूरी बदलाव भी किए गए हैं.  इस बार आंसर शीट के हर पेज पर क्यूआर कोड होगा.

