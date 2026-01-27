विज्ञापन

हरियाणा बोर्ड ने जारी की 10वीं और 12वीं की डेटशीट, इस तारीख से शुरू होंगी परीक्षाएं

HBSE Date Sheet: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH) की तरफ से 10वीं और 12वीं परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी गई है.

हरियाणा बोर्ड परीक्षाएं

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH) की तरफ से कक्षा 10 और कक्षा 12 की वार्षिक परीक्षाओं के लिए HBSE डेट शीट 2026 जारी कर दी गई है. इसमें राज्य बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों के लिए तमाम जानकारी भी दी गई है. इन परीक्षाओं का आयोजन हरियाणा के अलग-अलग जिलों के परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा. आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर छात्र अपनी डेटशीट चेक कर सकते हैं, यहीं से डेटशीट को डाउनलोड भी किया जा सकता है. 

कब से शुरू होंगी परीक्षाएं?

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH) ने जो डेटशीट जारी की है, उसमें बताया गया है कि कक्षा 12 की परीक्षाएं बुधवार, 25 फरवरी 2026 से शुरू होंगी और  1 अप्रैल 2026 तक चलेंगी. वहीं कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं गुरुवार, 26 फरवरी 2026 से शुरू होकर 20 मार्च, 2026 को खत्म होंगीं. ज्यादातर परीक्षाओं का समय दोपहर 12:30 बजे से 3:30 बजे के बीच रखा गया है. कंपार्टमेंट से लेकर री-अपीयर होने वाले छात्रों पर भी यही डेटशीट लागू होगी. 

ऐसे डाउनलोड करें HBSE डेटशीट

  • डेटशीट देखने और डाउनलोड करने के लिए छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाएं. 
  • होमपेज पर 'Date Sheet' या 'Announcements' सेक्शन नजर आएगा. 
  • 'HBSE Class 10/12 Date Sheet 2026' के लिंक पर क्लिक करें. 
  • क्लिक करते ही डेटशीट की पीडीएफ फाइल स्क्रीन पर नजर आएगी, इसे यहां से डाउनलोड कर लें. 

10वीं की परीक्षाएं 

  • 26 फरवरी, 2026: गणित (Standard/Basic)
  • 28 फरवरी, 2026: हिंदी
  • 5 मार्च, 2026: अंग्रेजी
  • 7 मार्च, 2026: संस्कृत/उर्दू
  • 12 मार्च, 2026: विज्ञान
  • 16 मार्च, 2026: सामाजिक विज्ञान
  • 18 मार्च, 2026: पंजाबी/IT-ITES
  • 20 मार्च, 2026: NSQF व्यावसायिक विषय

12वीं की परीक्षाएं 

  • 25 फरवरी, 2026: अंग्रेजी (Core/Elective)
  • 27 फरवरी, 2026: राजनीति विज्ञान
  • 2 मार्च, 2026: भौतिकी (Physics)/अर्थशास्त्र (Economics)
  • 3 मार्च, 2026: शारीरिक शिक्षा (Physical Education)
  • 6 मार्च, 2026: इतिहास/जीव विज्ञान (Biology)
  • 9 मार्च, 2026: रसायन विज्ञान/अकाउंटेंसी/लोक प्रशासन
  • 17 मार्च, 2026: गणित
  • 24 मार्च, 2026: हिंदी (Core/Elective)
  • 27 मार्च, 2026: भूगोल (Geography)
  • 28 मार्च, 2026: बिजनेस स्टडीज
  • 30 मार्च, 2026: पंजाबी/संस्कृत साहित्य
  • 1 अप्रैल, 2026:  NSQF विषय/संस्कृत व्याकरण भाग-2

