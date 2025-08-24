कल से GATE 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, IIT गुवाहाटी ने जारी किया नोटिफिकेशन, सारी डिटेल जानें यहां...

विज्ञापन

GATE 2026 : इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर है. देश की सबसे प्रमुख परीक्षाओं में से एक, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. इस साल परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) गुवाहाटी को मिली है. GATE 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 25 अगस्त 2025 यानी कल से शुरू हो जाएगी.

परीक्षा में हुए दो बड़े बदलाव

IIT गुवाहाटी ने इस साल GATE 2026 में दो महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. पहला, इंजीनियरिंग साइंसेज (XE) ग्रुप में 'एनर्जी साइंस' (पेपर कोड: I) नाम का एक नया पेपर जोड़ा गया है. यह कदम एनर्जी सेक्टर में करियर बनाने के इच्छुक छात्रों के लिए एक नया रास्ता खोलेगा.

दूसरा बड़ा बदलाव आवेदन शुल्क में किया गया है. अब SC/ST, महिला और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 1000 रुपये निश्चित की गई है. वहीं, अन्य सभी वर्गों के उम्मीदवारों को 2000 रुपये जमा करने होंगे.

जरूरी तारीखें

ऑनलाइन आवेदन शुरू: 25 अगस्त 2025
आवेदन की अंतिम तिथि: 25 सितंबर 2025
लेट फीस के साथ आवेदन: 6 अक्टूबर 2025
परीक्षा की तिथियां: 7, 8, 14 और 15 फरवरी 2026

परीक्षा का समय: परीक्षा दो शिफ्ट में सुबह 9:30 से 12:30 और दोपहर 2:30 से 5:30 आयोजित की जाएगी.

कैसे करें आवेदन?

GATE 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है. उम्मीदवारों को आधिकारिक GOAPS (गेट ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम) पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा.

प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरने के साथ-साथ फोटो, हस्ताक्षर और अन्य जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे. आवेदन शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाएगा.

